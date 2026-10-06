Китай строи най-големия самолетоносач в света

Китай ускорява строителството на първия си самолетоносач с ядрен двигател. В корабостроителницата в Далян само за пет дни са монтирани три допълнителни секции от бъдещата пилотска палуба, съобщава Military Watch, цитирано от "Труд".

Корабът, който обикновено е наричан „Тип 004“, все още няма официално потвърдено от Пекин обозначение. Китайските власти не са разкрили и подробни характеристики на бъдещия суперносач. Строителството му обаче се проследява чрез сателитни изображения от 2024 г., които показват бързото оформяне на корпуса и надстройките.

Последните монтажни дейности са особено показателни за темпото на работа. Пилотската палуба е сред най-сложните конструкции на самолетоносача, а поставянето на няколко големи секции за броени дни показва, че отделните компоненти вероятно се произвеждат предварително и след това се доставят до сухия док за бърз монтаж.

На последните сателитни снимки вече се виждат мащабни конструкции от лявата страна на корпуса. В края на септември са били забелязани две големи спонсоноподобни секции, а с напредването на строителството около корпуса се появяват и нови елементи от пилотската палуба.

Близо 340 метра дължина

До август корпусът е достигнал приблизително 320 метра дължина и около 46 метра в най-широката си видима част. Тези измервания обаче не включват напълно завършената носова част и цялата пилотска палуба.

Според анализатори завършеният кораб може да достигне между 336 и 339 метра. Ако оценките се потвърдят, той ще бъде по-дълъг от американските самолетоносачи от клас „Джералд Форд“, които са с дължина около 333 метра.

Очаква се водоизместимостта на новия китайски суперносач да бъде близо 110 000 тона. Това би го направило най-големия китайски военен кораб и един от най-големите самолетоносачи в света.

По-големите размери осигуряват допълнително пространство за авиационно гориво, въоръжение, техническо обслужване, екипаж и самолети. Увеличената площ на палубата пък може да позволи едновременното обслужване и изстрелване на по-голям брой летателни апарати.

Наследникът на „Фудзиан“

Новият кораб ще бъде значително по-голям от „Фудзиан“ – първия китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти и конвенционална конфигурация CATOBAR. „Фудзиан“ влезе в експлоатация през 2025 г. и е първият от серията китайски суперносачи с конвенционално задвижване.

За разлика от него бъдещият „Тип 004“ се очаква да бъде оборудван с ядрен двигател. По-нови изображения от корабостроителницата показват конструкции във вътрешността на корпуса, които според анализатори може да са свързани със системите за реакторната установка.

Пекин продължава да разширява възможностите на военноморските си сили, като паралелно развива и ново поколение палубна авиация. Според Military Watch Китай може да интегрира изтребители от шесто поколение в бъдещите си самолетоносачни авиокрила.