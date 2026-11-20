Софийският градски съд оправда напълно бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по обвинението за водната криза в Перник.

Решението може да бъде обжалвано и протестирано.

Съдът оправда и бившия временно изпълняващ длъжността кмет на Перник Севделина Ковачева.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник през 2019 г.

Според обвинението Димов е дал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че нивото на водата в язовир „Студена“ намалява.

Специализираната прокуратура внесе делото в съда през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие делото продължи в Софийския градски съд през 2022 г., припомня БТА.

Според обвинителния акт за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са разпилени 1 025 303 куб. м вода на стойност 1 901 937,06 лв.