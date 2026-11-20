"Няма сглобка, има проведени преговори." С тези думи председателят на парламентарната правна комисия проф. Янка Тянкова от "Прогресивна България" отговори на обвиненията за предварителни политически договорки при избора на новия Висш съдебен съвет. След като Народното събрание избра всичките 11 членове от парламентарната квота, управляващата партия даде специален брифинг за постигнатото мнозинство и компромисите между политическите сили.

Тянкова призна, че партиите са отстъпили от част от първоначалните си кандидатури, но категорично отхвърли твърденията за тайни споразумения. Председателят на парламента Михаела Доцова определи гласуването като важна стъпка към възстановяване на доверието в държавните институции.

"Няма сглобка, има проведени преговори"

"Няма сглобка. Има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота", заяви проф. Янка Тянкова в отговор на въпросите за отношенията между "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Тя обясни, че квалифицираното мнозинство за избор на ВСС налага разговори между партиите, когато никоя парламентарна група не разполага самостоятелно с необходимите гласове.

"В рамките на този процес на избор на парламентарната квота, при който, ако една група не може да събере мнозинство, следва да води преговори с останалите, докато постигне мнозинство", посочи председателят на правната комисия.

"Не сме преговаряли по тъмните кьошета"

Тянкова отговори и на обвиненията, че съставът на новия ВСС е бил предварително разпределен в политически кабинети.

"Тези преговори се водиха на принципна основа, не бяха по ъглите, нито по тъмните кьошета на залите. Общата позиция, от която изхождахме, беше една, общият интерес - това е изборът на ВСС", категорична бе тя.

По думите й основната цел на разговорите е била преодоляването на продължилото години наред забавяне в обновяването на съдебния съвет. Тя настоя, че постигнатото съгласие не означава създаване на нова управляваща коалиция.

"Всички направихме крачка назад"

Председателят на правната комисия не отрече, че в хода на преговорите са били направени политически компромиси. На въпрос защо част от кандидатите, издигнати от "Прогресивна България", не са получили подкрепата на собствената си партия, тя обясни механизма на постигане на общо решение.

"Като има преговори и трябва да има общо решение, всеки трябва да даде крачка назад. Всяка от тези партии, които внесоха кандидатури, направиха по крачка назад", заяви Тянкова.

Тя подчерта, че решението за подкрепата на кандидатите е било повлияно и от представянето им по време на публичните изслушвания.

"Всички бяхме свидетели как се представиха кандидатите, как отговаряха на въпросите, какви доказателства се събраха спрямо тях, и това бе фактор едни да бъдат подкрепени, а други - не", посочи депутатката.

"Този избор ще остане в учебниците по конституционно право"

Проф. Тянкова определи избора на новия ВСС като историческа стъпка, но предупреди, че смяната на състава не означава край на съдебната реформа.

"С това не приключва съдебната реформа, тя започва тепърва. Но този избор ще остане в учебниците по конституционно право", заяви тя.

Председателят на правната комисия припомни, че според нея след девет години безпрецедентна дейност на досегашния ВСС извън мандата най-после се стига до избор на нов състав по предвидения в закона ред.

"Спрямо него очакванията са огромни - да се върне законността, делата на трупчета да бъдат извадени и правосъдието да възтържествува", подчерта Тянкова.

38 часа изслушвания и спор за прозрачността

Тянкова защити и начина, по който е проведена процедурата. Според нея изслушванията на кандидатите са продължили повече от 38 часа, през които са задавани въпроси и са събирани документи за професионалните и нравствените им качества.

"Не мога да си представя по-прозрачна процедура от тази", заяви председателят на правната комисия.

Тя припомни, че правилата са позволили по-широко обществено участие, а кандидатите са били подложени на публична оценка преди окончателното парламентарно гласуване.

Послание за Цацаров и влиянието върху съдебната власт

Проф. Тянкова отправи и послание за независимостта на новия съдебен съвет, като спомена името на бившия главен прокурор Сотир Цацаров.

"Вярвам и се надявам, че усилията, които положихме, ще доведат не само Цацаров, а никой да няма влияние върху работата на избрания днес ВСС", заяви тя.

Председателят на правната комисия настоя, че пред новите членове стоят сериозни задачи, включително започването на процедурите за избор на главен прокурор и попълване на други ключови позиции в съдебната власт.

Тя отказа да коментира дали настоящият министър на правосъдието може да бъде избран за главен прокурор.

"Цялата тежест вече няма да бъде само върху правната комисия"

Според Тянкова след конституирането на новия съдебен съвет отговорността за продължаването на реформата ще бъде споделена между парламента и органите на съдебната власт.

"По отношение на следващите стъпки - аз лично съм по-спокойна, защото цялата тежест няма да тежи върху правната комисия, а върху новоизбрания ВСС", заяви депутатката.

Тя посочи, че конституционната реформа трябва да продължи поетапно, като Народното събрание и съдебният съвет изпълняват собствените си правомощия. Сред очакванията й са придвижването на забавените процедури, изборът на инспекторат и възстановяването на нормалната работа на институциите.

Доцова: Народното събрание изпълни конституционното си задължение

Брифингът на "Прогресивна България" беше открит от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която постави акцент върху значението на гласуването след предишните неуспешни процедури за избор на ВСС.

"Днес НС изпълни своето конституционно правомощие - избра 11 членове от парламентарната квота в състава на ВСС", обяви Доцова.

Тя припомни, че досегашният състав на съдебния съвет продължава да работи извън конституционно установения си мандат, а подмяната му е била сред основните приоритети на настоящия парламент.

"Възстановява се доверието в държавността"

Председателят на парламента определи проведения избор като знак за възможността институциите да преодоляват продължителни блокажи.

"Считаме, че това, което днес се случи, е важно за възстановяване на доверието в държавността и доверието в институциите. Вижда се, че НС, с воля и желание, може и осъществява своите конституционни правомощия", заяви Доцова.

Тя подчерта и новите процедурни правила, които според нея са осигурили по-голяма публичност.

"Приетите правила за избор предвиждаха достатъчно публичност и прозрачност. За пръв път в процедурата имаше възможност гражданските организации, гражданите и научната общност да правят номинации", припомни председателят на Народното събрание.

Големите очаквания към новия ВСС

Доцова заяви, че след избора на парламентарната квота предстои новият съдебен съвет да отговори на обществените очаквания за промени в правосъдието.

"Обществото има големи очаквания към новия състав на ВСС. Нашите очаквания като депутати са новият ВСС да работи прозрачно, публично и в съответствие със закона", подчерта тя.

Председателят на парламента посочи, че от избраните членове се очакват и високи нравствени качества при упражняването на правомощията им.

По думите на Тянкова следващите стъпки трябва да включват започването на чакащите процедури в съдебната система, "за да повярват гражданите, че това, което изглеждаше 9 години утопично, е повече от реално".