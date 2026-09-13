Кабинетът на Радев тръгва със силен обществен аванс
Проучване на "Маркет ЛИНКС" отчита 50% доверие в правителството и ясно откроява премиера като основен двигател на подкрепата
Следете всички новини, анализи и коментари за Политически Сили. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проучване на "Маркет ЛИНКС" отчита 50% доверие в правителството и ясно откроява премиера като основен двигател на подкрепата
До края на седмицата стават ясни всички депутати и първото заседание
След това ще обяви, кой е изборът ѝ за служебен премиер
Радев губи политическа тежест, превръща се в част от статуквото
Новият курс по търсене на подкрепа беше обявен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
В парламента има прекалено много политически сили, които обещават трудно осъществими неща
Почти 4% събра опцията "Не подкрепям никого"
Напълно вероятно е седем партии да попаднат в следващия парламент
Експертно правителство в момента у нас не е възможно. Липсата на доверие между политическите сили в този парламент е огромна и няма как какъвто и да е...