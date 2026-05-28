Кабинетът на Радев тръгва със силен обществен аванс

Правителството на Румен Радев стартира мандата си с летящ старт от 50% доверие срещу 24% недоверие, показват данните от проучване на "Маркет ЛИНКС". Изследването е проведено в периода 16-27 май чрез пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души и е съфинансирано от бТВ и "Маркет ЛИНКС".

Резултатите очертават силен първоначален политически капитал за новото управление и ясно показват, че фигурата на премиера е основният фактор за високата обществена подкрепа. На този фон доверието в парламента остава значително по-ниско - 19% срещу 53% недоверие.

"Всички резултати говорят много ясно за това, че централната фигура на г-н Радев движи политическия капитал на това ново управление. За момента нищо друго може да се каже, че има съществен принос", коментира пред бТВ социологът Добромир Живков.



По думите му в първите седмици на управлението този феномен не само се проявява, но и започва да се втърдява. Така кабинетът стъпва върху обществен ресурс, който рязко го отличава от предходната управленска картина и му дава видим стартов аванс.

Сравнението с кабинета "Гюров" показва сериозна разлика. През май доверието към него е било 28% срещу 41% недоверие, докато през април подкрепата за служебното правителство е била 20%. "През април имахме спад заради анонсираното споразумение с Украйна. Скокът през май ние тълкуваме като оценка за организация на изборите. Точно това според нас е основният фактор, който води до тази рязка промяна", посочи Живков.

Разликата между оценката за правителството и отношението към парламента е особено отчетлива. Социологът обясни по-слабите резултати на Народното събрание с отсъствието на ефекта от личния рейтинг на Румен Радев върху парламентарната институция. "Тук "не огрява" фигурата на Румен Радев в парламента и затова картината е наистина различна", коментира Живков.

Данните за политическите лидери също поставят Радев в ясно водеща позиция. Доверието в него е 56% срещу 22% недоверие, което го откроява значително пред останалите фигури в политическия терен според представените резултати.

Лидерът на "Демократична България" Божидар Божанов получава 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев - 9% доверие срещу 65% недоверие. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е с 11% доверие срещу 68% недоверие, лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев - с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов - с 13% доверие срещу 77% недоверие.

Подредбата е направена по т.нар. нетен рейтинг - съотношението между доверие и недоверие към съответните политически лидери, уточни Живков. В тази картина Румен Радев се превръща в основния носител на доверие за новото управление, а кабинетът получава рядко силен начален тласък в момент, когато голяма част от останалите политически фигури остават под тежестта на високо недоверие.

