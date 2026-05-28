Депутатите обсъждат новия правилник за работата на парламента

Народните представители обсъждат днес новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който е единствена точка в дневния ред. Проектът предвижда промени в реда за парламентарен контрол, работата на комисиите, достъпа до информация и времето за изказвания в пленарната зала.

Част от предложенията вече предизвикаха критики от опозицията, която изрази опасения, че новите текстове може да ограничат част от възможностите за парламентарен дебат и контрол. За да бъде окончателно приет, правилникът трябва да бъде гласуван в пленарната зала.

Едно от предложенията на "Прогресивна България" е в т.нар. ден на опозицията - всяка първа сряда от месеца, да не се провеждат изслушвания на министри. Промяната е сред текстовете, по които опозиционните формации имат резерви, тъй като този ден традиционно се използва за поставяне на теми извън приоритетите на мнозинството.

В проекта отпада ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Така се променя досегашният ред за парламентарен контрол, като ефектът от тази поправка ще зависи от практическото й прилагане в пленарната работа.

Предвижда се и отпадане на задължението институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят сведения и документи на народните представители. Този текст също е сред обсъжданите спорни моменти, тъй като засяга начина, по който депутатите получават информация по конкретни казуси.

Промени има и при създаването на временни анкетни комисии. Според проекта те ще могат да се искат с 48 депутатски подписа, което повишава прага за внасяне на такива предложения и поставя нови условия пред парламентарните групи.

Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и възможността председателят на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без преди това да бъде свикван председателски съвет. Предвижда се още председателят да може да участва в разискванията по даден въпрос, докато води заседанието.

Сред останалите предложения са намаляване на времето за изказвания и процедури на депутатите, както и съкращаване на срока за запознаване със законопроекти - от 72 на 24 часа. Подобна промяна би ускорила парламентарния процес, но според критиците може да затрудни подготовката по по-сложни законодателни текстове.

На комисия беше отменено и въведеното правило Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Ако тази промяна бъде потвърдена в пленарната зала, парламентът ще може да продължи работа и в периоди на активна кампания.

Постоянните парламентарни комисии се намаляват с една, след като комисията по демографски въпроси преминава към социалната комисия. Опозицията се обяви срещу част от предложенията, а окончателният вид на правилника ще стане ясен след гласуването в пленарната зала.

