България ускорява визите за туристи и работници без компромис със сигурността

България започва координирани действия за ускоряване на визовите процедури за туристи и работници от трети страни преди активния летен сезон. Министерството на туризма и Министерството на външните работи създават междуведомствен механизъм, който трябва да облекчи приема и обработката на заявления, без да се прави компромис със сигурността. Целта е да се намерят бързи решения за предстоящото лято, но и да се изработят по-дългосрочни мерки за по-добра работа между институциите. Темата е ключова за бизнеса, заетостта, икономиката и образа на България като сигурна и привлекателна дестинация.

Общ механизъм за туристи, работници и по-бързи процедури

Заместник-министърът на туризма Георги Тодоров предложи Министерството на туризма и МВнР да бъдат съпредседатели на работната група. В нея трябва да участват още ДАНС, МВР - дирекция „Миграция“, Агенцията по заетостта и Министерството на финансите. Така държавата ще се опита да събере на едно място институциите, от които зависят достъпът до страната, трудовият пазар и контролът върху сигурността.

„Вълнуват ни както туристите, така и работниците за сектора от пазари извън ЕС. Трябва да видим къде са затрудненията и как можем да ги преодолеем“, заяви Тодоров. По думите му задачата е да бъдат подпомогнати бизнесът и икономиката, но и да бъде запазен имиджът на България като сигурна и атрактивна туристическа дестинация.

Сигурността остава червената линия

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че пътуването към България започва още от консулските служби. Именно там се поема първият натиск при засилен интерес от туристи и хора, които искат да работят в сектора. По думите му консулските служби работят при ограничен кадрови ресурс и нарастващ брой заявления, което прави ускоряването на процедурите особено трудно.

Полендаков обаче посочи, че целта е ясна - по-бърза обработка на документите, но без отстъпление от изискванията за сигурност. Според него България трябва да остане стабилна, сигурна и предвидима дестинация както за туристите, така и за работниците, които пристигат от пазари извън Европейския съюз.

Над 180 000 визи и консулства под силен натиск

От МВнР съобщиха, че през миналата година българските консулски служби са издали над 180 000 визи. В същото време системата работи с ограничен кадрови състав. В част от службите има само един консул и малък брой технически служители, което затруднява обработката на документите при рязко засилен интерес.

Заради това външното министерство вече е предприело стъпки за подсилване на ключови консулски служби. Сред тях са Истанбул, Одрин, Анкара и Бурса в Турция, както и Кайро, Делхи, Ташкент и Ханой. Очаква се финансирането на новите бройки да бъде одобрено, за да се възстанови нормалният ритъм на работа там, където натоварването е най-голямо.

53 командировани служители за летния сезон

За обезпечаване на летния сезон през 2026 г. МВнР ще командирова краткосрочно общо 53 служители в консулски служби в различни държави. Те ще бъдат насочени към Мадрид, Мюнхен, Берлин, Лондон, Пекин, Рияд, Атина, Баку, Аман, Анкара, Одрин, Истанбул, Брюксел, Делхи, Белград, Дубай, Джакарта, Ташкент, Ханой, Кайро и Алжир.

Мярката трябва да помогне за по-бърза обработка на заявленията в най-натоварените точки. За настоящия летен сезон вече са назначени на срочни договори и 16 местни лица в консулските служби в Минск, Астана, Москва, Ташкент, Франкфурт, Валенсия и отново Ташкент. Така министерството се опитва да увеличи оперативния капацитет, без да променя правилата за проверка.

Туризмът търси решение преди сезона, не след него

Създаването на междуведомствения механизъм идва на фона на необходимостта секторът да планира навреме както туристическия поток, така и работната сила за лятото. За хотелиери, туроператори и работодатели забавянето на визи може да се превърне в пряка пречка за сезона, особено когато става дума за пазари извън ЕС.

Затова краткосрочните мерки трябва да дадат ефект още за лято 2026 г., а дългосрочните - да намалят риска същите проблеми да се повтарят всяка година. Институциите поставят акцент върху по-добрата координация, повече служители в най-натоварените консулства и по-ясен процес за прием и обработка на заявленията.

