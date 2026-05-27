Социалният министър: Държавата гарантира пенсии, помощи и добавки

Социалните плащания са гарантирани и хората няма да останат без пенсии, добавки и помощи. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика, на която представи приоритетите и екипа си.

Тя увери, че плащанията за хората с увреждания, семействата и децата ще бъдат давани навреме, като подчерта, че именно те заемат основна част от бюджета на ведомството. По думите й много от тези разходи са обвързани с линията на бедност или минималната работна заплата, което прави стабилността на системата решаваща.

Пенсионната система става първи приоритет

Ефремова определи осигуряването на устойчивостта на пенсионната система като най-важния фокус в работата си. Тя заяви, че действията на министерството ще се основават на няколко анализа, които трябва да очертаят поетапни мерки за промени в осигурителния модел.

Сред акцентите ще бъдат по-добрият контрол върху събираемостта, както и борбата със сивата икономика. Според министъра това трябва да подобри не само постъпленията от осигурителни вноски, но и да покаже ясна нетърпимост към недекларирания труд.

Ефремова посочи още, че МТСП ще предложи социални разходи да бъдат извадени от държавното обществено осигуряване и включени в социалната система. По думите ѝ предстои преглед на осигурителната система, която тя определи като „изключително консервативна“, след което ще бъдат представени конкретни предложения за мерки.

Темата за майчинството влиза в бюджета за 2027 г.

Социалният министър обяви, че личната й цел за бюджета за 2027 г. ще бъде работата по майчинството. Тя не даде готов пакет от мерки, но заяви, че предложенията ще бъдат представени след изработване и обсъждане с Министерството на финансите.

Темата се очертава като един от важните социални въпроси за следващия бюджетен цикъл. Ефремова даде знак, че решенията няма да бъдат обявявани предварително, преди да има съгласуван финансов разчет и яснота какви промени могат да бъдат подкрепени.

Европейските средства и социалната инфраструктура остават под натиск

Работата по Плана за възстановяване и устойчивост продължава, като най-голямата инвестиция в социалната сфера е насочена към инфраструктурата на домовете за възрастни хора. В отговор на въпрос за европейското финансиране Ефремова заяви, че очаква до края на август да приключат реконструкцията и ремонтните дейности.

Министърът призна забавяне при изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания, но увери, че се работи така, че да няма загуба на финансиране. Това остава една от чувствителните теми за ведомството, защото проектите са свързани пряко с качеството на подкрепата за уязвими групи.

Друга голяма инвестиция са обученията за дигитални умения. Ефремова увери, че няма проблем при Програмата за развитие на човешките ресурси, а сред важните проекти открои и „Избирам България“.

Недостиг на средства за храни, но „Топъл обяд“ ще продължи

Министърът посочи, че по програмата „Храни и основно материално подпомагане“ има недостатъчен финансов ресурс. В същото време тя увери, че ще бъдат осигурени средства за „Топъл обяд“, така че подкрепата да стигне до края на 2027 г.

Финансирането ще бъде осигурявано с поетапно удължаване на договорите на общините. Така една от най-важните ежедневни социални услуги за хора в затруднение трябва да продължи без прекъсване, въпреки ограничения ресурс по по-широката програма.

Пазарът на труда и социалната оценка влизат в преглед

Друг основен акцент в работата на новия екип на МТСП ще бъде пазарът на труда. Предстои преглед на методиките за социалната оценка на нуждите на хората, което може да доведе до промени в начина, по който се определя необходимата подкрепа.

Министерството ще разгледа и формите на възлагане на работа на близки членове на семейството. Ефремова посочи, че трудовият договор невинаги е най-подходящата форма в такива случаи, което отваря тема за по-гъвкави решения при грижа и семейна подкрепа.

Министърът беше попитана и дали в МТСП има „заложени бомби“. Тя отговори, че направеният преглед в структурите на ведомството не отчита високи или нерегламентирани разходи.

Проверка след случая с децата във Варна

По повод децата във Варна, които бяха намерени след издирване от властите, Ефремова заяви, че информацията се обобщава. По думите й се прави проверка какво се е случило назад във времето в семейството и защо се е стигнало до създалата се ситуация.

Темата остава в полето на социалните служби, които трябва да изяснят фактите около случая. Министърът не обяви окончателни изводи, а посочи, че към момента се събира и анализира информация.

Новият екип поема ресорите

Ефремова представи и заместник-министрите в екипа си. Надя Клисурска ще отговаря за демографската политика, социалното включване и политиките за подкрепа на деца, семейства и хора с увреждания.

Лилия Стоянович ще следи международната дейност, европейските въпроси и управлението на европейските фондове в МТСП. Данаил Русев ще отговаря за пазара на труда, финансирането на обученията и мерките.

