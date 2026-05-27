Спорт

Официално! Обявиха съдбата на Христо Янев

Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб

Официално! Обявиха съдбата на Христо Янев
Снимка: ЦСКА
27 май 26 | 13:24
479
Агенция Стандарт

ЦСКА подписа нов 2-годишен договор със старши треньора Христо Янев, съобщиха червените в мрежата.

Ето какво гласи цялото изявление:

Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания.

Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора.

Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
MartaBrunK
преди 38 минути

The US president raged at NATO allies over defense spending in meeting with the German chancellor, as Israel ordered its military to ‘advance’ in Lebanon

Откажи