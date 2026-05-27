Официално! Обявиха съдбата на Христо Янев

ЦСКА подписа нов 2-годишен договор със старши треньора Христо Янев, съобщиха червените в мрежата.

Ето какво гласи цялото изявление:

Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания.

Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора.

Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

