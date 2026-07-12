Кисел плод подлуди Европа. Сърбия посегна към бизнеса на Полша

Любим плод подлуди Европа, отваряйки война за милиарди. Вишната, от която зависи концентратът за всички сокове, нектари и дори за сладоледа, скочи с 25-40 процента.

Традиционният за Югоизточна Европа плод вече се превръща в една от най-ценните суровини на европейската хранителна индустрия. Причината не е в плодовете по щандовете, а във вишневия концентрат - суровината, от която се произвеждат сокове, нектари, сладкарски пълнежи, конфитюри, сладолед, кисели млека и десетки други продукти.

След две поредни трудни години европейският пазар отново е разтърсен. Пролетните слани, сушата и нестабилното време свиват реколтите в част от най-големите производители, а преработвателите вече се надпреварват да си осигурят суровина. Така започва новата битка за ресурс, който рядко попада в заглавията, но движи търговия за милиарди евро.

Полша държи ключа към европейския пазар

Ако има държава, която определя цената на вишните в Европа, това е Полша. Страната е най-големият производител на кисели вишни в Европейския съюз и основен доставчик на суровина за заводите за концентрат.

Тази година обаче полските производители очакват реколта, която може да бъде с около 50% по-малка от миналогодишната заради пролетните студове и засушаването. Това автоматично съкращава количествата за преработка и поставя под натиск целия европейски пазар.

Когато Полша произвежда по-малко, ефектът не остава само в страната. Германските производители на сокове, австрийските сладкарски компании и големите европейски преработватели започват да търсят алтернативни доставки, а цената на концентрата се покачва още преди началото на активната кампания.

Сърбия се превръща в големия победител

Докато Полша се бори със слабата реколта, Сърбия влиза в сезона с далеч по-добри перспективи. Сръбските власти очакват производството на кисели вишни почти да се удвои спрямо миналата година, което поставя страната в изключително силна позиция на европейския пазар.

Така Белград получава шанс да увеличи износа именно в момент, когато големите купувачи търсят всяка свободна партида суровина.

Унгария също остава под натиск

Картината в Унгария е различна. Там прогнозите са за нов спад на производството с около 20–30%, а ограничените наличности поддържат високите изкупни цени. Производителите на концентрат вече купуват суровина на значително по-високи цени, което допълнително напряга пазара.

Защо концентратът е толкова ценен

Повечето потребители никога не купуват вишнев концентрат, но почти всеки го консумира.

Той влиза в производството на плодови сокове, безалкохолни напитки, конфитюри, сладкарски кремове, кисели млека, сладоледи, ликьори и функционални храни. Концентратът е предпочитан, защото позволява лесно транспортиране и дълго съхранение, а след това се разрежда и използва според нуждите на производителите.

Затова битката не е за пресните плодове, а за суровината, която захранва цялата хранителна индустрия.

Цените скачат с десетки проценти

Още през предходния сезон европейският пазар преживя истински ценови шок. Изкупните цени на суровината в Полша, Сърбия и Унгария нараснаха със 70–100% спрямо нивата отпреди две години, а през настоящия сезон високите цени се задържат заради ограниченото предлагане и силното търсене от преработвателите.

Само през настоящата кампания суровината за производство на концентрат в Сърбия и Унгария се изкупува на значително по-високи нива, отколкото в Полша, което показва колко напрегната е конкуренцията между предприятията.

Къде е България

България не може да се конкурира с Полша по обеми, но има важно място в регионалната карта на производството.

Страната разполага с традиции в отглеждането на кисели вишни и с преработвателни предприятия, които произвеждат замразени плодове, концентрати и плодови пюрета за износ.

Когато европейските цени се покачват, българските производители получават възможност да продават на по-добри цени и да разширяват износа си. Заедно с това обаче поскъпват суровините за българските производители на сокове, конфитюри и сладкарски изделия, което постепенно се прехвърля и към крайните потребители.

Новата геополитика на една вишна

Пазарът на вишните вече не се определя само от реколтата. Климатичните промени, пролетните слани, недостигът на сезонни работници и конкуренцията между големите преработватели превръщат киселата вишна в стратегическа суровина.

Докато Европа говори за войни за енергия, газ и редки метали, тихо се разгръща още една битка - за концентрата, който влиза в милиони бутилки сок и десетки хиляди хранителни продукти. И тази битка показва колко лесно една пролетна слана в Полша или една добра реколта в Сърбия могат да пренаредят пазара на целия континент.

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