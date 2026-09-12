Любим зеленчук запали европейска война. Турция детронира Испания
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
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Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
Отвови се война за милиарди. А къде е България?
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
Телекомът на Саудитска арабия влезе на европейския пазар
Автомобилният гигант „Фолксваген" ще изтегли от европейския пазар още около три милиона автомобила, за да проведе адаптация на двигателите им според е...
За първи път представената преди 50 г в САЩ американска легенда Ford Mustang излиза официално на европейските пазари. Най-новото поколение на автомоби...