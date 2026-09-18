Ваня Григорова попиля Мирчев и ПП-ДБ заради връзката им с Калушев

Скандалът около Ивайло Мирчев и "Продължаваме промяната - Демократична България" заради връзките им с Ивайло Калуиев и петроханската група расте. Криминалният психолог Росен Йорданов разкри пред БНТ неизвестни детайли от събраните доказателства по разследването на случая "Петрохан-Околчица". Свидетел е разказал, че Ивайло Мирчев е бил в списък за одобрение от Ивайло Калушев още преди създаването на "Да, България" и че Калушев е посочвал кой да влезе в партията. Мирчев отрече и обяви, че нито той, нито Христо Иванов се познават с петроханския гуру.

След това Ивайло Мирчев поиска право на отговор от БНТ. Но от обществената телевизия разкриха, че съпредседателят на "Да, България" първо е получил покана да участва в ефир, но от партията са отказали.

Днес столичният общински съветник Ваня Григорова излезе с изключително остра реакция срещу Мирчев и ПП-ДБ. В пост във фейсбук профила си тя атакува формацията, че след брифинга на прокуратурата продължава с обвиненията и подстрекава към протести.

"Поканили го, отказал и след няколко часа - рев. Да не говорим, че ТЕ са тези, които дължат обяснения!", пише Григорова. И заявява: "ПП-ДБ са най-вредната сбирщина от сектанти и национални предатели, които се провираха в управлението през последните 15 години".

Ето целия пост на Ваня Григорова:

"Поканили го, отказал и след няколко часа - рев. Да не говорим, че ТЕ са тези, които дължат обяснения! От брифинга насам ПП-ДБ обвиняват, подстрекават протести, безсрамно продължават да наглеят. Вместо да си посипят главите с пепел и да изчезнат в някоя хижа да практикуват… каквото си щат.

ПП-ДБ са най-вредната сбирщина от сектанти и национални предатели, които се провираха в управлението през последните 15 години.

Най-деморализиращата, най-упадъчната, най-ДС-ската! С цялото ми уважение към служителите на ДС, които са работили за България, именно тези лица и техните наследници са в основата на разпада на държавата и държавността".