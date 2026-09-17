Запор върху коли и тайни сметки: Аферата Петрохан се разраства

Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан”.

Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество.

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на НАП за установяване на произхода на финансовите ресурси, с които са закупени моторните превозни средства. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международноправното сътрудничество.

Софийска градска прокуратура ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването.