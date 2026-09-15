Експерт, участвал в експертизата, разкри как Калушев деформирал децата

Психиатърът доцент Владимир Велинов, един от експертите, направили експертизата за "Петрохан", разкри профила на Ивайло Калушев.

Става дума за педофилия, за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Това е маскиран насилник, заяви доц. Велинов.

Ивайло Калушев е 100% преференциален, селективен сексуален насилник, е изводът на вещите лица, изготвили четворната експертиза.

Задочната експертиза не е прецедент, обясни Велинов.

Психиатърът каза, че в при задочна експертиза се ползват всякакви материали, каквито могат да бъдат предоставени. „Заснети материали, литература, предмети, ситуации, обстановка и всичко, което би могло по някакъв начин да покаже или илюстрира какъв е характерът, какви са интересите, какъв е начинът на живот и т.н.", заяви доцент Велинов.

Доц. Велинов подчерта, че що се отнася до диагноза, той като психиатър е длъжен да се съобразява с критериите на Класификацията на болестите на СЗО.

„Там сексуалните отклонения са в разстройствата на влеченията, не в душевните болести", обясни той пред Нова нюз.

„Психопатията е едно не съвсем актуално клинично понятие. Вече се говори за разстройство на личността. Това са хора, които са в нарушение на общоприетите правила и норми – по-видимо или по-малко видимо. Поведението на всички ни е на няколко нива. Адаптивно, което се съобразява с ограниченията, правилата и т.н., и това са пълноценните хора. Те могат да си имат вътрешни конфликти. Дезадаптивно, което е на границата на адаптивното, след това е деактуализираното дезадаптивно поведение, което вече е с груби нарушения. До тук говорим все още само за количествени отклонения. И накрая, извън тази група на количествени отклонения, са душевно болните, които вече са неадекватни", обясни доц. Велинов.

Реална опасност от разследване за педофилия, загуба на обществено-политическа подкрепа и рязко намаляване на даренията за групата му - това са мотивите на Ивайло Калушев да склони към самоубийство Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов в хижа "Петрохан", после да убие 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпера под Околчица, а накрая да сложи край на живота си.

Изводите обобщи в понеделник криминалният психолог Росен Йорданов, който участва в брифинг на МВР и прокуратурата за хода на разследването.

По оръжията има ДНК само от жертвите, няма странични проектили, нито данни за външна намеса.

Калушев е имал маниакален контрол върху всички в групата и неслучайно е разделил възрастните мъже, които са били по-ниско в йерархията на затвореното общество.

Пламен Статев е прострелял Дечо Василев, на когото вероятно е била сведена версията, че ще прекратят живота си на това място, защото има риск - в затворената група враждебната представа за външния свят е била формирана години наред. Пламен Статев като характер е бил по-различен, както и Ивайло Иванов, който е бил най-приближеният човек на Калушев", разказа Росен Йорданов. Според него Дечо Василев е трябвало да запали втория етаж на вилата, който е обитаван от Калушев, Златков и Макулев. Затова по тялото му имало най-много изгаряния. За целта той, Ивайло Иванов и Пламен Статев са пренесли огромно количество пелети. Там имало стая с халюциногенни гъби, друга с "джунгла от фалоси", както и спалните на Калушев, Златков и Макулев. Според експертите сексуални маниаци като Калушев винаги си водят дневници и една от целите на палежа е била те да бъдат унищожени.

Така събитията се подреждат по следния начин - след палежа на хижа "Петрохан" Пламен Статев убива Дечо Василев, после се самоубива, както прави и Ивайло Иванов. А в кемпера под Околчица Калушев първо убива по-силния Николай, след това Александър, а накрая и себе си.

В месеците, през които се чакаше експертизата, много хора задаваха въпроса какво е провокирало Ивайло Калушев точно в този момент да ликвидира и себе си, и приближените си. От експертизата става ясно, че капката, която прелива чашата, е реалната опасност Калушев да бъде разследван и разобличен като педофил.

Събитията се развиват дни преди откриването на труповете в хижа "Петрохан".