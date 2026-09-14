Излезе цялата и грозна истина за Ивайло Калушев ОБНОВЕНА

Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Това обяви криминалният психолог Росен Йорданов по време на брифинг на МВР и прокуратурата относно нови данни по случая "Петрохан".

Инициатор и инспиратор на всички събития е той. Tой е контролирал всеки един от членовете от това общество", коментира Йорданов.

"Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Защо е станал в кемпера - много просто - когато един човек извършва и има нагласата да извърши подобно деяние, той трябва да контролира всичко. Това престъпление е имало много силно организирани елементи. Той е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете деца. Вероятно първо е прострелял Николай Златков, който е бил по-силен, можел е да му окаже съпротива.

Важно е да се отбележи, че когато тръгва за Околчица, Златков не е взел оръжието, дадено му от баща му. Това няма как да стане без знанието на Калушев и без настояването на Калушев, тъй като той го е контролирал от 10-11-годишен. След това Калушев е прострелял Александър Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, защото се е уплашиш", обясни криминалният психолог.

По думите му сексуалните наклонности на Калушев към подрастващи са били изключително тежки. "Имайте предвид, че сме наредили пъзели, пъзели от парченца да ги нагласяме, където става дума, че Калушев е имал някакви сексуални интимни отношения с жена и с зрял мъж. Нито едно", подчерта Йорданов.

Разберете го, това е позорно. Повярвайте ми, рових се в световната практика дали се е случвало. Само в България е", подчерта криминалният психолог.

От МВР и прокуратурата дадоха пресконференция за хода на разследването по случая "Петрохан". Ще бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще очертае възможните мотиви за смъртта на хората от групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

От събраните до момента доказателства, а те уверявам ви, не са никак малко, не се променя първоначално посоченото - не са налице данни за външна намеса, нито в хижата на "Петрохан", нито в кемпера на Околчица, обяви заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова.

Тя изреди, че са извършени над 40 огледа, разпитани са около 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12.

"Това, което ще стане още през следващата седмица, е че ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните доказателства по шесторното убийство "Петрохан-Околчица".

Работата по случая не е приключила, а образуваните досъдебни производства са две", анонсира вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Едното производство касае смъртта на шестима човека. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин. И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, но и службите, вместо да имат известни угризения, че не успяха да предотвратят смъртта на тези шест човека - защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в "Петрохан" - поставят други, политически въпроси. Големият въпрос е можеше ли това да бъде предотвратено.

Темата не е политическа. Говорим за загубени шест човешки живота", коментира Демерджиев. По думите му второто досъдебно производство касае икономическия аспект на случилото се в "Петрохан". "Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано с име, наподобяващо името на държавна институция, и с очевидно съдействие на част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено", заяви той.

Началникът на „Съдебна медицина“ в „Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров подкрепи изводите от експертизите. „По отношение на съдебно-медицинската той посочи, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата. Той представи накратко и изводите от нея относно причините за смъртта на жертвите: 15-годишният - входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област; Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване в челната област; Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, изясни д-р Александров.

Непълнолетният е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно, добави той. По ръцете на Макулев няма частици от капсулите на оръжието, затова се предполага, че вероятно Калушев е произвел изстрелите.

В отговор на въпрос д-р Александров каза, че семенна течност не е установена. "Но трябва да се има предвид следното. Семенната течност в..., извинявам се, че ще изпадна в такива подробности анатомични, но семенната течност в ануса, предвид неблагоприятните условия, спермата много бързо се разпада и не може да се установи. Много трудно. Трябва да се направи такова изследване за доказателство в първите часове след половия акт, ако е имало такъв, с еякулация. В противен случай не може да се докаже", обясни той.

Александров добави, че при Калушев аналният сфинктер е бил затворен, без травматични увреждания. "Докато при двете деца, за мен са деца, независимо от възрастта им, е установен зеещ анален сфинктер, с изглаждане на гънките на места. Като тази находка не е абсолютно сигурно да се дължи на полов акт. Но искам да кажа, че болестни изменения, които биха могли да причинят това, не са установени. Проучването на медицинската документация също не дава основания да се приеме, че е имало някакви болестни изменения при тях, които да доведат до наличието на тази находка", посочи докторът.

"Такава находка може да се получи, макар че няма пресни увреждания, да се дължи на наслагващо се във времето травматично увреждане на мускулатурата на сфинктера, поради което той се отпуска и гънките се заглаждат. Това е находката. Не можем да кажем дали на 100% се дължи на анални полови съвкупления, но това е находката при двете момчета", добави той.

"При химическите изследвания е доказано само наличие на фенобарбитал в организма на Калушев. При другите нямаше", отговори шефът на съдебната медиците на въпрос дали са установени наркотични вещества.

На 2 февруари три тела бяха открити в близост до хижа "Петрохан". По-късно през деня окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи пред медиите, че хижата е опожарена.

На 8 февруари трима простреляни бяха открити в кемпер в района на връх Околчица. На брифинг главен комисар Васков посочи, че става въпрос за издирваните по случая "Петрохан". Установено е, че вероятно има стрелба вътре в превозното средство, без данни към момента за стрелба извън него, посочи още той. Открити са оръжия, добави Васков.