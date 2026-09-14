Италианският министър на отбраната идва у нас: Ще посети и полигона „Ново село“

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне днес, 14 септември, в авиобаза „Безмер“ министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение в България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща, на която се очаква да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на отбраната.
След разговорите си Стоянов и Крозето ще направят кратки изявления пред медиите.
Крозето ще се срещне с италианския контингент в България
По-късно през деня италианският министър на отбраната ще посети учебен полигон „Ново село“.
Там той ще се срещне с италианските военнослужещи, които са част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, чиято рамкова държава е Италия.
Посещението идва на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между София и Рим и участието на Италия в укрепването на източния фланг на НАТО.
България и Италия с ново споразумение за отбраната
През декември миналата година тогавашният министър на отбраната в оставка Атанас Запрянов и италианският му колега Гуидо Крозето подписаха споразумение между двете правителства за сътрудничество в областта на отбраната.
Документът предвижда съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.
И тогава срещата между министрите се проведе в авиобаза „Безмер“.