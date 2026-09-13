Голяма звезда катастрофира. В болница е

Голямата българска бургаска изпълнителка Кичка Бодурова се размина на косъм при тежка катастрофа, станала днес на пътя между Бургас и Варна.

За инцидента разказа самата тя току-що в профила си във Фейсбук, където сподели, че само намесата на случайни хора и късметът са помогнали тя и приятелката ѝ Мариана да се измъкнат живи.

Певицата разказва, че заради лошото време и мокрия път автомобилът е загубил контрол. Последвало опасно въртене в двете посоки, след което огромният джип, който тя описва като „почти танк“, се озовал в дълбока канавка със задните гуми във въздуха.

„Днес с моята приятелка Мариана преживяхме… катастрофа. Лошото време, пътя Варна-Бургас, въртяхме се жестоко първо наляво, после надясно в дъжда и после в дълбока канафка със задните гуми във въздуха“, написа Бодурова.

Тя отправи специални благодарности към двама млади мъже, които спрели на мястото на инцидента и помогнали автомобилът да бъде изваден. Певицата ги нарече „ангели“ и призова, ако публикацията достигне до тях, да ѝ пишат, защото не е успяла дори да попита имената им.

„Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели - млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип. Не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце“, сподели тя.

Кичка Бодурова разкри, че последствията от катастрофата тепърва ще бъдат преодолявани. Нейната приятелка Мариана предстои да бъде оперирана, а самата певица е с травма на дясната ръка.

„Ние сме живи… другото ще се оправи! Утре на Марианка ѝ предстои операция. Аз се отървах като че ли по-леко. С дясната ръка ще бъдем на „Вие“ за известно време“, написа изпълнителката.

Драматичният момент я е накарал отново да обърне внимание на състоянието на пътя между двата морски града. Само дни по-рано тя се е върнала от Истанбул, където останала впечатлена от модерната инфраструктура, тунелите и организацията на движението.

„От една магистрала на друга, тунел под водата, светещ като коледна елха и други огромни тунели. И си мислех с тъга, че няма да доживея да видя нов път Варна-Бургас с тунели и магистрала“, сподели Бодурова.

В края на публикацията певицата благодари, че инцидентът не е довел до по-тежки последици и отправи апел към всички шофьори да бъдат внимателни при движение в дъждовно време.

„Благодаря ти, Боже! А на всички вас - хубава нова седмица! И карайте внимателно в дъжда!“, завърши Кичка Бодурова.