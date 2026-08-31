Български депутати тръгват за Кочани заради Ива

Депутати от „Прогресивна България“, ГЕРБ, „Демократична България“ и „Възраждане“ заминават днес за Северна Македония. Причината е поредното заседание по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова, подсъдима за катастрофа в Кочани.

На днешното заседание предстои да бъдат разпитани вещи лица и експерти, които трябва да представят заключения и да обяснят механизма на инцидента.

Близо година след катастрофата Ива все още е с наложена забрана да напуска града. Това, според близките ѝ, я поставя в изключително тежка ситуация, тъй като тя се нуждае от лечение в България, но няма възможност да напусне Северна Македония.

Паралелно със заседанието в Кочани в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония. Демонстрацията е организирана от Фондация „Македония“ и е в подкрепа на Ива Михаилова и срещу действията на властите в съседната държава.

„Ива има нужда да се лекува, но не може да търси помощ тук. Искаме да бъде в болница в България, но документите ѝ са взети, затова не може да излезе от РСМ“, заяви дядото на младата жена.

Близките на Ива са категорични, че здравословното ѝ състояние не позволява делото да се проточва. Кръстникът ѝ предупреди, че съществува риск тя да остане инвалид, ако не получи необходимата медицинска помощ навреме.

„Вече делото трябваше да бъде завършено, защото Ива се нуждае от лекарска помощ, тя може да остане инвалид и виновници за това ще бъдат хората от съда. Съдебната система тук е привидно независима“, смята той.

По случая има и свидетел, който отказва да се яви пред съда. Близките на Ива предполагат, че причината може да е страх. Те твърдят още, че ограничението за младата жена на практика не се изчерпва със забрана да напуска Северна Македония, а тя не може да напуска и самия град Кочани.

Случаят вече предизвика реакция и на най-високо държавно ниво в България.

Преди време премиерът Румен Радев обяви, че Министерството на външните работи е готово с протестна нота по случая. От ведомството заявиха, че се предприемат всички необходими мерки, за да бъде гарантирана възможността Ива да получи необходимото лечение.

Президентът Илияна Йотова също реагира неведнъж по казуса. Тя обяви, че ще сезира генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Йотова посочи още, че е изпратила писмо до македонския си колега, но до момента не е получила отговор.

Днешното заседание в Кочани се очаква да бъде ключово за изясняването на обстоятелствата около катастрофата. Междувременно близките на Ива продължават да настояват тя да получи възможност да се лекува в България, докато българските институции следят развитието на случая.