Лекарят, на когото всички вярваха: Д-р Харолд Шипман се оказа сериен убиец
Той посещавал възрастните си пациенти по домовете и бил смятан за грижовен лекар
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Той посещавал възрастните си пациенти по домовете и бил смятан за грижовен лекар
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Снимка: Ройтерс