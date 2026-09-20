Политика

Димитър Стоянов изобличи лъжа на Мирчев, поиска извинение

Мирчев да не се крие зад армията си от тролове, призова министърът на отбраната

Димитър Стоянов изобличи лъжа на Мирчев, поиска извинение
20 сеп 26 | 19:30
527
Мира Иванова

Министърът на отбраната Димитър Стоянов изобличи лъжа на полупредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев и поиска незабавно извинение.

На българска територия е паднал само един чужд дрон – откритата край Кардам украинска примамка „Майя“, а не шест руски дрона, написа във Фейсбук министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като депутатът Ивайло Мирчев заяви по БНТ, че „шест руски дрона са паднали за няколко месеца в България“. Стоянов призова Мирчев да посочи кога и къде са паднали останалите пет дрона или да се извини на българското общество за разпространената дезинформация.

Ето какво написа във Фейсбук Димитър Стоянов:

Днес по БНТ депутатът Ивайло Мирчев даде личен пример за това как в обществото се хвърля безпардонна предизборна дезинформация. Г-н Мирчев заяви, и цитирам, “шест руски дрона са паднали за няколко месеца в България”.

Като министър на отбраната имам пълна информация за това, колко чужди дрона са паднали на българска територия, колко дрона са изхвърлени от морето, колко дрона са открити да дрейфат в наши териториални води. Да, има голяма разлика между това, един дрон да се разбие на българска територия и да е довлечен от Черно море до някой български плаж. Надявам се, че и г-н Мирчев осъзнава разликата.

На територията на Република България е паднал един единствен чужд дрон - този до бившия ГКПП Кардам на 8 август 2026 г. Той беше бързо идентифициран, като украинска примамка “Майя”, а няколко седмици по-късно това беше признато и от украинската страна и то в писмен вид.

Ако г-н Мирчев има информация за някакви други пет паднали на български територия дронове, то нека сподели тази информация - кога се е случило това, къде са открити, какъв е типът им, кой и защо ги е пуснал и как са се озовали на българска територия. И ще се радвам да сподели и от къде има тези данни.

Г-н Мирчев заяви в днешното интервю, че политикът не трябва да е обидчив. Очаквам от него, не да ми се обижда, не да се крие зад армията си от тролове и саркастични публикации във Фейсбук, а да се извини на българското общество за дезинформацията, която безотговорно пласира в националния ефир. Всичко друго е гонене на тяснопартиен предизборен интерес.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема политика
Още от Политика
Коментирай