Димитър Стоянов изобличи лъжа на Мирчев, поиска извинение

Министърът на отбраната Димитър Стоянов изобличи лъжа на полупредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев и поиска незабавно извинение.

На българска територия е паднал само един чужд дрон – откритата край Кардам украинска примамка „Майя“, а не шест руски дрона, написа във Фейсбук министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като депутатът Ивайло Мирчев заяви по БНТ, че „шест руски дрона са паднали за няколко месеца в България“. Стоянов призова Мирчев да посочи кога и къде са паднали останалите пет дрона или да се извини на българското общество за разпространената дезинформация.

Ето какво написа във Фейсбук Димитър Стоянов:

Днес по БНТ депутатът Ивайло Мирчев даде личен пример за това как в обществото се хвърля безпардонна предизборна дезинформация. Г-н Мирчев заяви, и цитирам, “шест руски дрона са паднали за няколко месеца в България”.

Като министър на отбраната имам пълна информация за това, колко чужди дрона са паднали на българска територия, колко дрона са изхвърлени от морето, колко дрона са открити да дрейфат в наши териториални води. Да, има голяма разлика между това, един дрон да се разбие на българска територия и да е довлечен от Черно море до някой български плаж. Надявам се, че и г-н Мирчев осъзнава разликата.

На територията на Република България е паднал един единствен чужд дрон - този до бившия ГКПП Кардам на 8 август 2026 г. Той беше бързо идентифициран, като украинска примамка “Майя”, а няколко седмици по-късно това беше признато и от украинската страна и то в писмен вид.

Ако г-н Мирчев има информация за някакви други пет паднали на български територия дронове, то нека сподели тази информация - кога се е случило това, къде са открити, какъв е типът им, кой и защо ги е пуснал и как са се озовали на българска територия. И ще се радвам да сподели и от къде има тези данни.

Г-н Мирчев заяви в днешното интервю, че политикът не трябва да е обидчив. Очаквам от него, не да ми се обижда, не да се крие зад армията си от тролове и саркастични публикации във Фейсбук, а да се извини на българското общество за дезинформацията, която безотговорно пласира в националния ефир. Всичко друго е гонене на тяснопартиен предизборен интерес.