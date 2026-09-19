550 000 души ще получат по 50 евро дори и да нямат кола

Шефът на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира мерките заради високите цени на горивата по btV.

По думите му 550 000 души, живеещи под прага на бедността, ще получат по 50 евро, като за целта няма да е необходимо да подават заявление. Общият ресурс за тази мярка е 300 млн. евро.

Предвидени са и 55 млн. евро за българските превозвачи, както и средства за подпомагане на междуградския транспорт.

Витанов отхвърли твърденията на Асен Василев, че по мярката за земеделските производители средствата ще бъдат концентрирани в малък брой семейства.

Той заяви, че по мярката един производител не може да получи повече от 50 000 евро.

По думите му няма необходимост от нотификация за пропан-бутана, а акцизът върху него се премахва.

„Това е мярка, която дава глътка въздух на хората, които изпитват затруднения да си пълнят колите“, каза още Петър Витанов.