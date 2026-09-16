Йотова се срещна с Матиас Гийомар. Какво обсъдиха

Държавният глава Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. В разговора участваха министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в Съда Диана Ковачева.

Илияна Йотова изтъкна нарастващата роля на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека предвид предизвикателствата пред защитата на човешките права. „Често цитираме конвенции, резолюции, документи, но реално забравихме какво означават човешките права. Трябва да върнем разговора към стойност и защита, да направим така, че институциите да работят за запазването на извоюваните в последните 70 години права“, заяви президентът.

На срещата беше изтъкната необходимостта Европейският съд по правата на човека да остане независим от политически влияния. Илияна Йотова изрази надежда скоро да приключи контролът по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“, свързани с мерки за гарантиране на правото на сдружаване.

В разговора беше отбелязано, че жалбите към Съда от България намаляват устойчиво. През 2027 г. се навършват 35 години от подписването от България на Европейската конвенция за правата на човека.