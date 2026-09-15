Диана Дамянова с убийствен анализ за Гюров, Киро, Лена и кой кого върти на пръста си

Политическият пиар и един от основателите на партия "Продължаваме промяната" Диана Дамянова коментира пред ПИК TV кандидатурата на двойката Андрей Гюров - Георги Кандев за президентските избори, както и новите разкрития за връзките на Васил Терзиев със сектата от "Петрохан".

"Първият феномен при ППДБ е, че са абсолютно прави, че са неспособни да направят грешки. Че ако седят на парапета, то това е, защото съдбата така е поискала. Втората характеристика на тази група хора е, че те мислят, че морално са над всички останали", коментира Дамянова.

По думите й, тази общност живее с чувството за морално превъзходство.

"Третата особеност на тази група от хора, наричаща себе си "демократична общност" е, че няма значение дали са убили крава, дали са насилили дете или нещо друго, те са прави", обясни политическият пиар.

На въпрос дали кръгът "Капитал" готви нов десен проект, начело на който да застане Андрей Гюров, Дамянова коментира: "Това ще е 18-ият проект на Иво Прокопиев, нито един от тях не е успял. Гюров въобще не е опасен на фона на опасността от опита на тези сектанти да разделят обществото."

"Сигурен съм, че зад пиара на Гюров и Кандев стои дълбока промисъл. Ние не можем да проникнем в дълбочините на тази кампания. Тя вероятно е гениална, но ние сме морално остарели не можем да я разберем. Когато правих кампанията на Кирил и особено на Асен, знаех, че трябва да продам на българския народ това, което са. Кирил се оказа напълно неспособен да живее в реални обстоятелства. Кирил беше доказателства на онова нещо, което от векове назад се знае, че когато надскочиш нивото си на компетентност, ставаш изключително смешен. И тогава се появи Лена и видя, че е несъстоятелен. Тя взе властта от неговите ръце и управляваше от негово име", обясни Диана Дамянова.

"Лена прекрачи всички морални, естетически и политически граници и беше наказана от българското общество", добави тя.