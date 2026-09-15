Паметник на Александър Батенберг вече пази историята на Русе

Първият държавен глава след Освобождението - Александър I Батенберг, е олицетворение на векове чакана свобода и на стремежа на българския народ да има собствена държава и да бъде обединен. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на бюст-паметник на княза в Русе.

От Русе започва големият му политически път

В приветствието си Йотова припомни, че пътят на Александър Батенберг от едва 22-годишен млад мъж до една от най-важните личности в българската история започва именно от Русе.

По думите й бурните години след Освобождението подлагат качествата на младия владетел на тежки изпитания, но независимо от критиките на част от съвременниците му, приносът му постепенно е признат както в България, така и извън нея.

Президентът цитира и Симеон Радев, според когото „българите го обичаха още преди да са го видели“.

Съединението остава неговият голям исторически принос

Йотова постави специален акцент върху държавническата смелост на Александър I и ролята му при осъществяването на Съединението.

Тя отбеляза, че паметникът неслучайно се открива само дни след 6 септември - една от най-значимите дати в българската история.

„Неговото възвание и цялата воля, енергия и желание, която събира народът ни, за да се обедини, е един от величавите моменти в историята ни, който остава не само в златния ни летопис, но и става символ на едно изцяло българско дело“, заяви президентът.

Русе - дипломатическата врата на младата държава

Държавният глава подчерта и особено важното място на Русе в живота на Александър Батенберг.

Градът е една от основните дипломатически врати на България към Европа, а именно тук князът провежда част от най-важните си политически срещи.

Йотова припомни, че от Русе и местния комитет идва силен импулс за Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

„Тук ще посреща делегации и ще бъде горд, че е владетел на България“, заяви тя.

Герой не само от Съединението, но и от Сливница

Президентът припомни и трудната съдба на княз Александър в България. По думите й потомците трябва да знаят, че в онези сложни времена страната е била принудена постоянно да отстоява себе си, а Батенберг остава герой не само на Съединението, но и на победата при Сливница.

Йотова подчерта и последното желание на княза - костите му да почиват в „милата България“. Българският народ изпълнява това желание и тленните му останки остават на българска земя.

Президентът благодари на инициативния комитет с председател Емил Вичев и на създателите на паметника.

По думите й монументът не принадлежи само на Русе, а на цяла България, защото пази паметта за една от най-важните личности в първите години на възстановената българска държавност.