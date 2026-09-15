Политика

Паметник на Александър Батенберг вече пази историята на Русе

Илияна Йотова припомни, че именно от дунавския град започва политическият път на младия княз

Паметник на Александър Батенберг вече пази историята на Русе
15 сеп 26 | 13:37
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Иван Ангелов

Първият държавен глава след Освобождението - Александър I Батенберг, е олицетворение на векове чакана свобода и на стремежа на българския народ да има собствена държава и да бъде обединен. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на бюст-паметник на княза в Русе.

От Русе започва големият му политически път

В приветствието си Йотова припомни, че пътят на Александър Батенберг от едва 22-годишен млад мъж до една от най-важните личности в българската история започва именно от Русе.

По думите й бурните години след Освобождението подлагат качествата на младия владетел на тежки изпитания, но независимо от критиките на част от съвременниците му, приносът му постепенно е признат както в България, така и извън нея.

Президентът цитира и Симеон Радев, според когото „българите го обичаха още преди да са го видели“.

Съединението остава неговият голям исторически принос

Йотова постави специален акцент върху държавническата смелост на Александър I и ролята му при осъществяването на Съединението.

Тя отбеляза, че паметникът неслучайно се открива само дни след 6 септември - една от най-значимите дати в българската история.

„Неговото възвание и цялата воля, енергия и желание, която събира народът ни, за да се обедини, е един от величавите моменти в историята ни, който остава не само в златния ни летопис, но и става символ на едно изцяло българско дело“, заяви президентът.

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Русе - дипломатическата врата на младата държава

Държавният глава подчерта и особено важното място на Русе в живота на Александър Батенберг.

Градът е една от основните дипломатически врати на България към Европа, а именно тук князът провежда част от най-важните си политически срещи.

Йотова припомни, че от Русе и местния комитет идва силен импулс за Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

„Тук ще посреща делегации и ще бъде горд, че е владетел на България“, заяви тя.

Герой не само от Съединението, но и от Сливница

Президентът припомни и трудната съдба на княз Александър в България. По думите й потомците трябва да знаят, че в онези сложни времена страната е била принудена постоянно да отстоява себе си, а Батенберг остава герой не само на Съединението, но и на победата при Сливница.

Йотова подчерта и последното желание на княза - костите му да почиват в „милата България“. Българският народ изпълнява това желание и тленните му останки остават на българска земя.

Президентът благодари на инициативния комитет с председател Емил Вичев и на създателите на паметника.

По думите й монументът не принадлежи само на Русе, а на цяла България, защото пази паметта за една от най-важните личности в първите години на възстановената българска държавност.

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Автор Иван Ангелов

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