Министърът на отбраната: Бъдещето на една държава започва от училището

България повече от всякога има нужда от млади хора с техническо мислене и добра професионална подготовка, така че да бъдат не само потребители на технологии, а тези, които ги създават. С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов се обърна към учениците от Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра на тържественото откриване на новата 2026/2027 учебна година. Това е второто посещение на министъра в учебното заведение, където преди три години, проведе „Час по родолюбие“. В словото си днес министър Стоянов подчерта, че обучението в реална среда в гимназията е пример за моста, който трябва да съществува между образованието, бизнеса и пазара на труда. В обръщението си към учениците и учителите министърът постави акцент върху развитието на технологиите, изкуствения интелект и автоматизацията.

Наред с професионалната подготовка, много важни са личните качества допълни той: „Има нещо по-важно от професионалните умения. Това са почтеността и достойнството. Затова моят апел към вас, скъпи ученици, е да бъдете преди всичко достойни хора“. „Помнете, че бъдещето на една държава започва именно от тук - от училището“, каза министър Стоянов.

Директорът на гимназията Мирослав Павлов припомни, че преди три години именно тук е поставено началото на инициативата „Урок по родолюбие“ с тогавашния министър на отбраната Димитър Стоянов, която впоследствие е получила голям отзвук в страната. Пред гостите той представи първата за България нова кредитна система в професионалното образование – „Career Credit System“, която чрез личен образователен паспорт проследява натрупаните знания, практически умения, доброволчество и спортни постижения на учениците.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов разгледа част от учебната база на гимназията, която включва кабинети, възстановен физкултурен салон, фитнес зала, учителска стая и разговаря с преподавателския състав. Той връчи на директора почетен плакет на министъра на отбраната и се разписа в почетната книга на училището. На училищната библиотека бяха подарени книги на историческа тематика. По-късно пред медии в отговор на въпрос на журналисти той съобщи, че висшите военни училища са попълнили местата си за настоящата учебна година. „Вече има реален подбор, тъй като за място се борят двама или трима кандидати, а някъде и повече, в зависимост от специалността“, каза министър Стоянов.

На откриването на учебната година присъстваха още областният управител на област Враца Росен Михайлов, кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, началникът на РУО – Враца Лорета Колева, представители на НКЖИ, МВР и др.