Военни хеликоптери се включиха в гасенето на големи пожари Стара Загора и Благоевград
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
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Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
Димитър Стоянов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог
Димитър Стоянов подчерта интереса към Военна академия "Г. С. Раковски" и подготовката на китайски офицери у нас
След оказаната помощ, те се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка
Той посочи, че морската сигурност вече не може да бъде разглеждана единствено през призмата на традиционните военни заплахи
Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие
Те ще се провеждат в няколко града
Актуални въпроси от дневния ред на ЕС бяха обсъдени от министрите на отбраната на държавите-членки
По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
Той предлага американска „армия от дронове“ срещу жизненоважни ракети за „Пейтриът“
То представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната
От съображения за сигурност той е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност
Бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от МО
Той ще я изпълнява в продължение на 3 години
От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
Говори министър Димитър Стоянов
Министърът на отбраната заяви, че дроновете няма да спрат
Той бе забелязан във водите между Царево и с. Варвара
Националнотото честване ще е на връх Шипка и в местността „Петрова нива“, община Малко Търново, на 22 август, събота
Предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация