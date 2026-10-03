Важен човек отсъстваше от церемонията за цар Самуил. Хиляди въпроси, странен отговор

Един човек отсъстваше от тържествената церемония, с която тленните останки на легендарния ни цар Самуил бяха пренесени от Гърция на родна земя. Това беше цар Симеон Сакскобургготски. Липсата му породи хиляди въпроси. Накрая от прессекретариатът на бившия министър-пердседател отговориха, че царят е в чужбина и въпреки своите 89 години има активна и натоварена програма. Освен това поканата за присъствието му дошла във вторник и той не можел да реагира.

На площада в София обаче хората коментираха възмутено, че Сакскобургготски няма основателна причина да отсъства от България в мига, когато мощите на цар Самуил са връщат у нас след 1012 години.

Невиждано множество се събра на площада, за да посрещне саркофага на легендарния си ни цар. С шествие тленните му останки бяха пренесени в храма "Света София", в който владетелят приема християнството. Хиляди българи извиха грандиозна опашка, за да се поклонят пред владетеля.