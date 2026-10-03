Радев се просълзи пред останките на Самуил

Военни и гвардейци донесоха тленните останки на цар Самуил на площад "Александър Батенбер" под аплодисментите на събралото се множество. Центърът на столицата е изпълнен от стотици българи, които, развявайки родния глаг, посрещат костите на средновековния ни владетел.

На подиума са застанали премиерът Румен Радев, заедно със съпругата му Десислава Радева. От другата страна на министър-председателят е президентът Илияна Йотова. Зад тях на площада са десетки политици и звестни личности: Гълъб Донев, Янаки Стоилов, Бойко Борисов, Кирил Петков, Рая Назарян, Асен Василев, Николай Денков, Кристиян Вигенин. Наталия Киселова, Димитър Главчев, патриарх Даниил, Росен Плевнелиев, Георги Първанов, Петър Стоянов и много други.

Гвардейвите положиха ковчега на постамента. Той е покрит с родния трибагреник.

Последва и най-официалната част от държавната церемония.

"Има моменти, в които историята от книгите оживява и днес имаме привилегията да преживеем заедно единтакъв миг. Събрали сме се да отдадем почит на цар Самуил и да участваме в събитие, което ще остане в историческата памет на страната ни", заяви водещият на церемонията.

Камерата улови как Румен Радев избърса сълза по време на тези думи.

"Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. На него се падна тежката орис да брани родината в бурни времена на Балканския полуостров", поде Румен Радев в речта си.

"Той понасяше удари в гръб, често и от своите. Летописите пазят следите на велики български владетели. Аспарух е определил тази благословенна земя за наш дом. Войнът Тервел, спасил Констатинопол от обсада. Борис I Покръстител приютил учениците на Кирил и Методий. Историческата съдба, както и човешката обаче е измъчена. Идва вълна на тежки изпитания", разказва той.

По думите му Самуил наследява една България с игри на тронове, които съсипват векове на държавнически градеж и дипломатически успехи.

"Този урок, трябва да помним. На него се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни в отстояването на българщината и така 40 години. Той изживява триумфа на Траянови врата и носи болките от раните, редом с войниците си", заяви премиерът.

"Самуил води изкусна дипломация, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота му е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 г. Самуил е ранен, а войската пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това - от сърцето на владетеля, което се разкъсва, при страданието на поданиците му", каза той.

"Цяло хилядолетие ни дели от тези смутни времена. България възкръсна два пъти през тях", отсече той.

Радев направи преход към съвременността: "Днес европейците се учим да четем историята като стремеж за принадлежност към родината, но и културата, която ни родее в целия континент. Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мира като върховно благо", подчерта премиерът.

Радев изрази най-дълбока благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис "за мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар, където е земята му."

"Изразих благодарност към Мицотакис за куража заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар. Едно споразумение, което укрепва още повече стратегическото партньорство между нашите две страни и доверието между българския и гръцкия народ. Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени и политици, които не преставаха с усилията да си върнем царя. Тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, можем да успяваме, независимо от препятствията", заяви Радев.

"Днес един символ на държавническа доблест и на войснки добродетели ще намери своя вечен дом в "Света София". Там, от където е тръгнал. Не е случайно, че гробът му е открит 1000 години след смъртта му и не е случайно, че днес си го връщам - когато неверието и разделението се просмукват в обществото. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите му владетели, а ние посрещаме неговият дух, непримиримост, вяра в Отечеството и заветът му - "Да пазим България", каза още премиерът.

По думите му този акт хвърля мост през вековете и лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще.

"България е била и ще бъде! Да живее България", каза Радев.

Военни и гвардейци донесоха тленните останки на цар Самуил на площад "Александър Батенбер" под аплодисментите на събралото се множество. Центърът на столицата бе изпълнен от хиляди българи, които, развявайки родния глаг, посрещат костите на средновековния ни владетел.