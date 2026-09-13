Сензационна находка: Откриха останки от мамут в Дунав край Ряхово
Ниското ниво на реката разкри бивници, долна челюст и други кости
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Ниското ниво на реката разкри бивници, долна челюст и други кости
Международни експедиции се опитват да запазят кораба за поколенията
Още няма официална информация по случая
След осемгодишно изследване
Древните структури са забелязани до плажната ивица на град Бурханийе
При разкопки в частен имот
Проучванията ще продължат до 11 август
Говори директорът на НАО „Рожен“
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Зловеща находка и в Айтос
Останките на кораба лежат на дъното на морето от 1495 г.
Българката Наргис Айдън Салим изчезва безследно в началото на месец март 2013 г.
Хората от Великотърновско в ужас
Гръмовержецът на Стъртън съчетава странни анатомични черти
Първоначалните констатации сочат датиране с голяма давност на костните човешки останки
Това място е от голямо значение за науката
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Те са на възрастна жена
Повдигнато е обвинение на Станимир Рагевски за убийство чрез огнестрелно оръжие
Откритите части от тялото са запазени и могат да бъдат анализирани