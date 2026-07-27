Лоша новина за "Титаник". Посочиха виновникът

Експерти предупредиха, че "Титаник" се разпада бързо и може да престане да съществува само след няколко години.

Виновникът са малки микроби, които си проправят път през стоманата на някогашния най-голям кораб в света. Те образуват странни, ръждясали структури, които отслабват корпуса година след година.

Към това се добавят теченията, солта и огромните напрежения на дъното на океана.

Балкони и парапети от кораба се чупят, големи части също вече са се срутили. Подводните изображения показват, че на много места от някога гордия „Титаник“ е останала само призрачна черупка.

Някои изследователи предупреждават, че след 20 години от легендарния луксозен лайнер на морското дъно може да остане малко повече от купчина ръжда.

Според някои прогнози дори големи части ще изчезнат напълно до 2030 г. За историците, семействата на оцелелите и милионите фенове на „Титаник“ по целия свят това би било шок, коментира „Билд“.

В същото време международни експедиции се опитват да запазят кораба за поколенията. С помощта на най-съвременни технологии са направени стотици хиляди изображения с висока резолюция, които са използвани за създаване на триизмерен модел на останките.

Това позволява „Титаник“ да бъде преживян виртуално – дори ако оригиналът изчезне в дълбините на океана.

Времето обаче изтича. Всяко гмуркане разкрива нови щети. Части от парапетите вече са се счупили и емблематичният нос изглежда все по-ерозирал с всяка изминала година.

Дори отличителни черти като капитанската кабина и крайбрежните палуби вече са едва разпознаваеми.

В инцидента с кораба, който потъва през 1912 г. след сблъсък с айсберг, повече от 1500 души губят живота си.

Неговата история обаче пленява света и е пресъздавана в множество филми, книги, изложби.

Моментът, в който „Титаник“ напълно ще се разпадне в Атлантика, наближава все повече. Въпросът не е дали, а кога, коментира „Билд“, цитиран от bTV.