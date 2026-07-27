Любопитно

Ето го новият водещ на "Фермата"

Любимият комик ще застане начело на юбилейния десети сезон

Ето го новият водещ на "Фермата"
27 юли 26 | 15:55
1343
Влади Кирилов

Краси Радков става водещ на "Фермата". Любимият комик ще застане начело на юбилейния десети сезон на риалитито заедно със съпругата си Станислава Ганчева.

Предаването се завръща тази есен в ефира на Би Ти Ви след двугодишно отсъствие. Новият сезон ще бъде под мотото „Кръвта вода не става" и за първи път в историята на формата ще бъде семеен.

„Казват, че щастието обича тишината. В нашето семейство обаче щастието обича аплодисментите!", споделят Краси Радков и Станислава.

До тях като водещи застават още една популярна двойка - Тото от "СкандаУ" и съпругата му Кристин Йотова. Двамата също ще внесат свой стил в шоуто, което този път ще събере участници с реални роднински връзки.

„Мечтата ми е да живея на село и да си имаме ферма с жената", признава Тото. Кристин обма с жената", признава Тото. Кристин обаче бързо му отговаря с усмивка: „А моята мечта е той да се откаже от своята, за да обиколим света!"

Новата „Фермата" ще поставя семействата в изпитания, в които компромисите, доверието и характерът ще бъдат решаващи. Зрителите ги очакват много смях, емоции и сблъсък на характери в най-семейния сезон досега.

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема Фермата
Още от Любопитно
Коментирай