Георги Любенов изненада. Решението за БНТ

Георги Любенов обяви, че предаването “Денят започва” по БНТ излиза във ваканция. “Разделяме се!”, каза в края на вчерашния сутрешен блок водещият.

Журналистът обясни, че е време за почивка и наесен отново ще бъде в ефир. Не стана ясно обаче от кога точно “Денят започва” отново ще търси вниманието на зрителите на националната телевизия през почивните дни.

Най-вероятно предаването ще се завърне в ефир в първата десетдневка на месец септември, когато обикновено приключва почивката на повечето водещи.

“Това беше последното предаване за сезон 15 на “Денят започва с Георги Любенов”

Благодарим ви, че всяка събота и неделя сутрин започвахте деня си с нас!

С пожелание това лято да Ви върне към малките радости – книгата, която все не стигаше време да прочетете, разговора, който продължава до късно, вълните, които отнасят умората, и хората, които ви карат да се усмихвате без причина.

До нови срещи през септември! С благодарност и уважение – екипът на “Денят започва с Георги Любенов“, написаха от предаването в социалната мрежа Фейсбук.