Чешкият президент разкри най-голямата си страст. Нова роля (СНИМКИ)

Един европейски президент събра очите на целия свят. Той хвърли костюма и вратовръзката, за да застане на пистата на Формула 1 за Гран при на Унгария, въоръжен с мощен фотоапарат.

Петър Павел, държавен глава на Чехия, бе... акредитиран фотограф. Президент Павел не крие своята страст към обектива, предаде бТВ и публикува снимки.

Той пристигна на пистата до Будапеща още в събота и бе придружаван от официалния фотограф от Чехия на Формула 1 Иржи Кренек.

Павел явно си пада и по моторните спортове, защото не за първи път е около бързи машини.

Самият държавен глава кара мотор, въпреки важния си пост, на който застана преди 3 години. Преди това Павел беше главнокомандващ армията и ръководител на военния комитет на НАТО.

В средата на юни той бе забелязан отново с фотоапарата си на емблематичната писта до френското градче Льо Ман, където се провежда емблематичното 24-часово състезание.

Освен това Павел е снимал стартове от MotoGP и Superbike в Бърно. Пътувал е чак до САЩ и Саудитска Арабия, за да улови кадри от NASCAR и легендарното рали Париж-Дакар, което в последните години се провежда в различни точки на света.

Президентът на Чехия показа някои от кадрите си в Националния технически музей в Прага през 2025 г.

Чрез снимките си той успя да събере близо 30 000 евро, които дари на организация, която се грижи за деца, самотни родители и възрастни хора. Сумата дойде от негов фотоалбум с кадри на чешките пилоти на рали "Дакар" през 2025 г., продаден на търг.

Петър Павел е президентът на Чехия от 9 март 2023 г. – бивш армейски генерал, издигнал се до най-високите нива на военната йерархия, включително поста началник на Генералния щаб и председател на Военния комитет на НАТО. Роден е на 1 ноември 1961 г. в Плана, Чехословакия, и има дълга кариера в армията, започнала през 80-те години. Завършил е Военната академия в Бърно и King’s College London, където получава магистърска степен по международни отношения.

След пенсионирането си от армията през 2018 г. той се насочва към граждански инициативи и публична дейност, а през 2023 г. печели президентските избори с 58,32% на втория тур. Павел е независим политик, известен с проевропейските си позиции, твърдата подкрепа за НАТО и акцент върху сигурността и международната стабилност.