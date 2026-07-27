Бум на разводите след Световното. Аржентина съсипа 20-годишен брак

Мъж се разведе със съпругата си заради загубата на Аржентина на финала на Световното по футбол.

Случаят от Малайзия предизвика масов отзвук и възмущение в социалните мрежи след публикуване на историята от потърпевшата жена в платформата Threads.

Преди финалния мач съпругът се обзаложил с приятел, че ако Аржентина загуби, ще се разведе с жена си с троен таляк.

Мъжът се върнал в къщи след финала и обявил решението пред слисаната жена, която още не може да повярва, че това слага края на 20-годишния им брак.

Министърът по религиозните въпроси на Малайзия коментира случая, като потвърди, че според ислямското право, произнасянето три пъти на думата „таляк“ прави развода валиден. Все пак той съветва двойката да отнесе случая до Шариатския съд, за да се потвърди законността на развода, вместо да разчита на коментари в интернет.

Това е поредния куриозен случай в света през последните години.

Руско семейство също се разведе след като по време на Световното в Москва съпругът празнувал гол на Лионел Меси, докато съпругата му започнала да се подиграва и да хвали Кристиано Роналдо. На следващия ден мъжът събрал багажа си и подал молба за развод.

Британски адвокати по семейно право обявиха, че отчитат значителен ръст на молбите и консултациите за развод в седмиците непосредствено след Световното. Самият месец на първенството често е "временно примирие", но натрупаното напрежение ескалира веднага след това, казват те.

Според изследване, проведено сред футболни фенове в Обединеното кралство, около 15% от анкетираните споделят, че техният брак или дългогодишна връзка е приключила заради спорове, свързани със спорт. 30% са прекарвали нощта в отделна стая след мач.

Проучване в Близкия изток по време на Мондиал 2014 показа пък, че до 47% от семействата изпитват сериозни кризи, спорове и емоционално отчуждение по време на световните първенства по футбол.