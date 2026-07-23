IFFHS отсече: Меси е истинският №1 на Мондиал 2026

Въпреки че Аржентина загуби финала на Световното първенство 2026 от Испания, а испанският полузащитник Родри получи официалната „Златна топка“ за най-добър играч на турнира, Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) стигна до различен извод.

Според организацията Лионел Меси е бил най-добрият футболист на Мондиал 2026, предава bTV.

Решението е взето само по статистика

От IFFHS подчертават, че класацията им не е повлияна от популярността или репутацията на играчите, а е изготвена чрез собствената система за анализ на представянето.

Според федерацията оценката включва претеглени показатели като:

представяне във всеки мач;

отбелязани голове;

асистенции;

влияние в елиминационната фаза;

цялостно представяне по време на турнира.

След анализа организацията определя Меси като футболиста с най-висок общ индекс.

Впечатляващи числа

Аржентинската звезда приключва световното първенство с:

8 гола ;

4 асистенции ;

8 изиграни мача ;

среден рейтинг 8,33.

От IFFHS посочват, че именно постоянството му от груповата фаза до финала го отличава от останалите играчи.

Най-голяма тежест имат елиминациите

Федерацията обръща специално внимание на представянето във фазата на директните елиминации.

Според организацията именно там се определят истинските шампиони, а приносът на Меси в най-важните двубои е извел Аржентина до финала и му е донесъл най-високия общ резултат сред всички футболисти на Мондиал 2026.

„Не по сантимент, а по данни“

В заключение от IFFHS заявяват, че изборът им е направен изцяло въз основа на статистически доказателства.

„Лионел Меси е най-добрият играч на IFFHS не по сантимент, не по репутация, а по неоспоримия авторитет на данните“, посочват от федерацията.

Официалната награда „Златна топка“ на Световното първенство беше присъдена на испанския национал Родри, но според анализа на IFFHS именно Меси е заслужавал отличието.