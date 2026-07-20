Нещо невиждано се случва в Испания

Над 1 милион испанци от цялата страна напълниха улиците на Мадрид, за да участват в шампионския парад по случай победата на Испания на Световното първенство през 2026 г.

Испанските телевизии предават на живо как автобусът с футболисти отиде на посещение на резиденцията на испанския премиер Педро Санчес – двореца Монклоа, а после мина по централните улици на града, под възторжените възгласи и ръкопляскания на испанците.

Основната част от празничните са на площад Ла Сибелес, където автобусът пристигна след обиколка из цялата столица.

Играчите кацнаха в испанската столица около 14:30 местно време, а капитанът на отбора Родриго Ернандес вдигна Световната купа над главата си веднага щом слезе от самолета.

След кратък престой в хотела, спортистите отидоха в кралската резиденция, където се срещнаха с краля и кралицата на Испания Фелипе VI и Летиция, както и с дъщерите си Леонор и София. След това играчите отидоха в резиденцията на министър-председателя.

По-рано кметът на Мадрид, Хосе Луис Мартинес-Алмейда, заяви, че градът се подготвя за най-мащабни празненства.

Испанският национален отбор победи аржентинския отбор във финала снощи с резултат 1:0, като победният гол бе отбелязан от Феран Торес.

По същото време докато Испания ликуваше, Белия дом излезе с равносметка за домакинството на Световното по футбол.

"Епичното Световно първенство в Америка завърши с президент, Доналд Тръмп, който връчи шампионите. Целият свят наблюдаваше това събитие и Америка не ни разочарова. Ще се видим следващия път, ФИФА?" заяви пресслужбата на Белия дом в изявление в социалната мрежа X.