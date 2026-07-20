Скандалът кънти! Плащал ли е Демерджиев на лобисти за срещите си във Вашингтон по "Магнитски"?

Кантората „Washington & Madison, LLC“ на лобиста Elias Gerasoulis, имат връзка с неофициалните срещи на Иван Демерджиев във Вашингтон

Настоятелното желание на вътрешния министър Иван Демерджиев да представи работната си визита в Съединените американски щати като свързана с прилагането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ може да се окаже повече от проблематично. Особено, ако се окаже, че Демерджиев е ползвал услугите на американски лобистки кантори, за да съдействат за организирането на програмата му, извън официалния повод на министерското посещение във Вашингтон – участието в международен форум, посветен на противодействието на крайно леви движения, съобщи "Епицентър.бг"

Дигитален отпечатък очертава връзка на Демерджиев с американски лобист

С встъпването на Иван Демерджиев като вътрешен министър анонимно в социалните мрежи се изгради огромна по мащаби мрежа от свързани, засега предимно фейсбук страници и групи, които генерират солидно количество съдържание – колажи с послания, клипове, снимков материал, представяни като плод на „автентична“ фен активност и обществена подкрепа. Нещо, което, разбира се, не е така, но не това е същественото в случая, макар Демерджиев да дължи отговор на въпроса - кой финансира подобен онлайн маркетинг.

Вътрешният министър има един официален профил във Facebook, който би следвало да се поддържа от съветници в политическия кабинет. Непосредствено преди визитата в Съединените щати именно в този профил Eпицентър. бг видя обявата, че Демерджиев вече присъства и в друга социална мрежа - X, която е силно популярна сред американския естаблишмънт още от времето, когато се наричаше „Туитър“.

Именно непрестанното генериране на дигитален отпечатък обаче е на път да повдигне въпроси дали вътрешният министър не е използвал американски лобисти, които да му съдействат за поставянето на темата „Магнитски“ по време на посещението му в американската столица.

А лобистите в САЩ работят по строго регламентирани правила и задължително срещу съответния хонорар.

На 8 юли – сряда, точно седмица преди Демерджиев да започне визитата си в САЩ, пресцентърът на вътрешното министерство информира, че до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ са изпратени данни за нарушения на санкциите от български граждани, включени в списъка по глобалния закон „Магнитски“.

Още същия ден информацията за това е публикувана и в профила на Демерджиев в X. Поради часовата разлика, на 9 юли, публикацията е споделена (репостната) в профила в X на базирания във Вашингтон лобист и управляващ съдружник в „Washington & Madison, LLC“ - Elias Gerasoulis. Това споделяне никак не е случайно. Видно е, че МВР-министърът и американският лобист взаимно следват профилите си в X. Връзката е повече от ясна - изведнъж лобистът Elias Gerasoulis шерва постове в Х на никому неизвестен български министър, посветени на "Магнитски", който след седмица идва във Вашингтон и се среща с конгресмен, с който Gerasoulis редовно се среща.

Gerasoulis е професионален лобист с опит в организирането на срещи между чуждестранни политически представители, членове на Конгреса и представители на държавната администрация. Като служител на друга лобистка кантора - „Moran Global Strategies“, през 2024 г. Elias Gerasoulis е отчел, че е посредничил за среща между американския конгресмен Джо Уилсън и арменски представители.

Във Вашингтон една от срещите на Иван Демерджиев бяха именно с републиканеца Джо Уилсън. Странно е, но информация за този разговор Демерджиев не сподели пред българските медии, но за него се разбра от публикация от профила на американския политик именно в социалната мрежа X. Възможно обяснение за това, че Иван Демерджиев не желае да акцентира върху разговора с Джо Уилсън, може да се състои във факта, че републиканецът е считан за един „ястребите“ срещу политиката на Кремъл в Украйна в партията на президента Доналд Тръмп, включително и заради призивите за изправянето на съд на руския лидер Владимир Путин. А пък началникът на Демерджиев - българският премиер Румен Радев е против трибунал за Путин.



Целият този низ от факти недвусмислено сочат, че именно кантората „Washington & Madison, LLC“ на лобиста Elias Gerasoulis, имат връзка с неофициалната програма на срещите на Иван Демерджиев във Вашингтон, извън участието му във форума, организиран от Държавния департамент.

В САЩ е обичайна практика срещу няколко десетки хиляди долара, лобисти да уреждат срещи с официални лица. За вътрешния министър би било полезно да разкрие сам, ако е ползвал услугите на лобисти, които да му организират срещи по очевидно важната за него тема – санкциите „Магнитски“ и отражението им спрямо български санкционирани лица. Това е така, защото е въпрос на време лобистката кантора да публикува своя договор и последващ отчет, от които може да стане ясно и точната сума, която е платена за провеждането на срещи на Демерджиев с представители на Департамента по правосъдие и Министерството на финансите на САЩ. И тогава ще стане интересно да се разбере – кой точно е платил за наемането на лобисти, които да развеждат Демерджиев из коридорите на властта в американската столица?

Демерджиев вече има опит с платени 30 000 долара за американски лобист

Иван Демерджиев отлично знае как функционира системата на американския лобизъм. Само преди броени месеци стана публично известно, че като частно лице е наел базираната във Вашингтон лобистка фирма Washington Strategy Group, представлявана от Joel Rubin.

Регистрацията е публична в американските регистри по Lobbying Disclosure Act, а първият отчет показва възнаграждение в размер на 30 000 щатски долара. Тогава самият Демерджиев обясни, че целта е била установяване на контакти с американската администрация във връзка с информация за български лица и компании, които според него са се опитвали да заобикалят санкциите по глобалния закон „Магнитски“.



Днес обаче обстоятелствата са различни. Иван Демерджиев вече не е адвокат и кандидат за народен представител, а министър на вътрешните работи на Република България.

Именно затова възникват и въпросите.

По какъв ред са организирани срещите му във Вашингтон?

Изцяло ли са резултат от официалната дипломатическа програма на българската държава?

Или при подготовката на визитата са използвани и контакти, изградени по време на предходната му частна лобистка активност или нова, която все още не е обявена?

Имал ли е действащи отношения с американски консултанти към момента на встъпването си в длъжност?

Ползвани ли са услугите на други консултанти или лобистки фирми - „Washington & Madison, LLC“ - Elias Gerasoulis, извън вече известния договор с „Washington Strategy Group“?



Тези въпроси не са маловажни. Напротив, те са от съществен обществен интерес, защото посещението на Демерджиев далеч надхвърли рамките на участието му в международен форум, организиран от Държавния департамент.

По собствените му изявления той е провел разговори с представители на OFAC, Министерството на правосъдието, Държавния департамент и членове на Конгреса по теми, свързани със санкциите по закона „Магнитски“ и тяхното отражение върху България.

Липсват обаче публични съобщения от OFAC или Министерството на правосъдието на САЩ, които да описват тези разговори. Именно затова обществото има право да получи ясен и недвусмислен отговор как е била подготвена визитата и кой е съдействал за осъществяването на тези контакти. Защото всичко изнесено дотук навежда на мисълта - ходиш, плащаш луди пари на американците, за да си направиш 3-4 снимки с чиновници и политици средно ниво, а на родна почва се представяш като Боримечката, изправил се геройски срещу неспазвалите "Магнитски".

Декларирал ли е Иван Демерджиев лобистките си договори в САЩ?

Предстои да стане известен и още един важен документ.

Като министър Иван Демерджиев е задължен да подаде декларации по българското законодателство пред компетентните органи, включително декларации относно имущество, интереси и обстоятелства, свързани с конфликт на интереси. Към момента тези декларации все още не са публично достъпни. Ако бъдат публикувани в предвидените от закона срокове, те следва да станат известни през втората половина на август.

Именно тогава ще може да бъде проверено дали и кога Демерджиев е декларирал вече публично известния договор с американската лобистка кантора „Washington Strategy Group“, сключен преди встъпването му в длъжност като министър, както и дали е посочил всички обстоятелства, които законът изисква от членовете на Министерския съвет.

Ако подобен договор е бил действащ към момента на заемане на публичната длъжност или е породил задължения, релевантни за режима на деклариране, това е въпрос, който следва да получи последващ отговор.

Политическата цена на лобизма

В понеделник вътрешният министър се появи на Годишната среща на българския дипломатически корпус с президента и премиера, която традиционно се провежда всяка година по това време в София. Добре е Иван Демерджиев да знае, че премина една от най-тънките граници в дипломацията. Той започна публично да говори от името на американски институции по теми, по които самите те традиционно са изключително лаконични.



Именно затова въпросите около организацията на визитата му, ролята на евентуални посредници и пълната прозрачност относно всички негови контакти във Вашингтон са въпроси от обществен интерес. Лобизмът в Съединените щати е законна и строго регулирана дейност. Именно затова към него се прилагат високи стандарти за публичност и отчетност. Историята на американската политика познава немалко случаи, в които политически фигури са били принудени да се разделят с постовете си не защото лобизмът е незаконен, а защото са укрили отношения с лобисти, не са изпълнили задълженията си за деклариране или са допуснали конфликт между публичния и частния си интерес, което прави политическата цена на лобизма доста висока.



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Договорът, с който Иван Демерджиев плаща 30 000 долара на американския лобист Joel Rubin, за посредничество по въпроси свързани с глобалния закон „Магнитски“

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Какво свързва Иван Демерджиев с американските лобисти Elias Gerasoulis (вляво) и Joel Rubin (вдясно)



