Мишо Константинов начерта най-черния сценарий за света и България

Американските самолети цистерни в база „Безмер“ може да се окажат предвестник на много по-жестоки удари срещу Иран. САЩ очевидно са решили да увеличат интензивността на военните операции и да търсят победа във войната, но тя няма да дойде нито бързо, нито лесно. Това предупреди анализаторът проф. Михаил Константинов в интервю за НоваНюз.

„Очевидно САЩ са взели решение за повишаване на интензитета на ударите срещу Иран и това е причината за искането за разполагане на самолети цистерни на летището в Безмер. Според мен САЩ са решили да печелят войната, но това няма да се случи никак лесно, ако изобщо се случи“, заяви Константинов.

Думите му идват на фона на предложението на правителството Народното събрание да разреши временното разполагане в „Безмер“ на до осем американски самолета КС-135, до 250 военнослужещи, оръжие, боеприпаси и необходимото летищно оборудване. Целта е да се подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток.

Според Константинов българското общество е объркано и вече трудно разбира на коя официална информация може да вярва. Той отправи остра критика към министъра на външните работи за твърдението, че България е най-малката държава в Европейския съюз.

„Не може външната министърка да казва, че България е най-малката държава в ЕС. България е средноевропейска държава. За нейно сведение най-малката държава в ЕС е Малта. Трябва да се говори компетентно“, заяви анализаторът.

По думите му подобни грешки са особено опасни във времена на военна и политическа несигурност, защото карат хората да се съмняват и в останалата информация, която получават от властта. „Не може в тези трудни времена да говориш такива неща и по този начин да караш обществото да се чуди на какво да вярва“, подчерта Константинов.

Той прогнозира, че американските самолети ще бъдат разположени в „Безмер“, въпреки че логистиката там ще бъде значително по-сложна. Самолетите цистерни са ключови при продължителни въздушни операции, защото позволяват на бойната авиация да се зарежда във въздуха и да остава по-дълго над зоната на военните действия.

Най-мрачното предупреждение на Константинов обаче беше за развитието на конфликта с Иран. „Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран и там няма да има победител“, заяви той.

Според анализатора американският президент Доналд Тръмп се опитва да реши проблемите си с Техеран и едновременно с това да извлече политическа полза преди предстоящите междинни избори в САЩ. Подобна стратегия обаче може да доведе до още по-опасна ескалация, без гаранция за военен успех.

Константинов очерта мрачна картина и за войната в Украйна. По думите му нито Киев, нито Москва в момента желаят истински мирни преговори, защото и двете страни продължават да се надяват на победа на бойното поле. „Ние трябва да излезем с максимално малки щети от тези ситуации“, предупреди той.

Анализаторът не спести тежките думи и за ръководството на Европейския съюз. Според него Европа влиза в изключително опасен период със слаби лидери, които не могат да се справят с войните и кризите около континента. „Черни облаци са надвиснали над Европа, защото ръководството ѝ е изключително слабо. Всички хора в Европейската комисия трябва да си ходят, а те не искат“, завърши проф. Михаил Константинов.