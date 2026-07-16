С тържествен ритуал изпратиха български военни в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Български военен контингент от 97 военнослужещи беше изпратен за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) с тържествена церемония в Стара Загора днес.

Военнослужещите бяха приветствани от началника на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов. От името на ръководството на Министерството на отбраната той им пожела успешна мисия, добра екипна работа и ги поздрави за отличната подготовката и високото ниво на професионализъм, които са показали при сертифицирането на маневрената рота.

„Участието на контингента от българските въоръжени сили в операцията на НАТО KFOR винаги е давало ясен знак, че нашата страна активно допринася за успеха на Алианса в укрепването на мира и стабилността в региона на Западните Балкани“, каза Владко Владов. Той отбеляза, че предстоящата мисия е от значение за повишаването на способностите на Българската армия и за изпълнението на съюзническите ангажименти и отговорности на страната ни.

„Вече 26 години представители на Българската армия в различен формат изпълняват една нелека задача в Косово в силите за сигурност KFOR под ръководството на НАТО – помощ и съдействие към местната власт и население за изграждането на стабилност, мир и сигурност. През всички тези години нашите контингенти допринасят за издигането на авторитета на България, на Българската армия и на Сухопътните войски – с готовността си винаги да помагат, с високата лична дисциплина и доказан професионализъм.“ С тези думи се обърна към военнослужещите командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, като изрази увереност, че и настоящият контингент ще продължи да утвърждава позициите на доверие и надеждност на българските въоръжени сили.

„Успешното изпълнение на мисията ще бъде резултат от взаимното ни доверие, добрата подготовка и високата отговорност на всеки военнослужещ към останалите в екипа“, заяви помощник-националният командир на контингента майор Деян Манолов.

На церемонията по изпращането присъстваха командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, представители на Министерството на отбраната, Българската армия и местната власт, жители на град Стара Загора, близки на военнослужещите.

В състава на контингента са включени военнослужещи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.