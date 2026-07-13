Корабите, участващи в учението "Бриз 2026", излязоха на море

Започна фазата на море на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“. Корабите от многонационалното оперативно съединение, под командването на флотилен адмирал Радко Пенев, напуснаха Военноморска база - Бургас и Пристанище Бургас и излязоха на море.

Днес бяха изпълнени задачи, свързани с противоминно подводно обследване с морски автономни апарати, провеждане на кораби през предварително прочистен от морски мини канал, бойни действия срещу подводници и противодействие на асиметрични заплахи на море срещу бързоходни лодки.

Представители на Центъра на НАТО по морски възпиращи операции и групи от патрулните кораби, участващи в учението, проведоха съвместни тренировки по проверка и задържане на кораб.

Участващите в „Бриз 2026“ специализирани водолазни групи във Военноморска база – Варна ще тренират обследване на подводната част на кораби за магнитни мини, медицинска евакуация и охрана на кораби в пристанището.

По време на учението на борда на командния кораб „Капитан Ӏ ранг Димитър Добрев“ на Противоминната група MCM Black Sea под ръководството на офицер от ВМС на България ще бъдат и щабни офицери от ВМС на Румъния и Турция. Действията на Противоминната група ще бъдат наблюдавани от борда на командния кораб от офицери от ВМС на САЩ, Франция и Италия.

По време на морската фаза на учението корабите ще изпълняват задачи съвместно със самолети от морската патрулна авиация на Турция и Франция, както и с вертолет от състава на Военноморските сили на България.

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