Очевидец разказа за нов ужас на АМ Тракия!

Тежка катастрофа е станала преди минути на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Лек автомобил е напуснал пътното платно, преобърнал се е няколко пъти и е спрял по таван в крайпътна нива.

Инцидентът е станал около 260 км на аутобана, малко преди Ямбол. Към момента няма официално съобщение от полицията за причините, довели до произшествието, броя на хората в автомобила и здравословното им състояние.

Очевидец на последните секунди от катастрофата разказва, че е пътувал в обратната посока - към София. Той не е видял началото на инцидента, но е наблюдавал как колата напуска магистралата, преобръща се няколко пъти и остава с гумите нагоре в нивата край пътя.

По първоначалните данни в произшествието не е участвал друг автомобил. Това насочва към версия за самокатастрофиране, но тя не е потвърдена от компетентните органи. Не е известно дали водачът е загубил контрол заради висока скорост, внезапна маневра, техническа неизправност или друга причина.

Веднага след преобръщането няколко участници в движението са спрели автомобилите си. Хората са се затичали към колата, за да проверят състоянието на пътуващите и да им окажат първа помощ до пристигането на спасителните екипи.

Не се съобщава дали някой от пътуващите е успял сам да напусне купето. При подобно преобръщане съществува риск вратите да бъдат блокирани, а хората да останат заклещени заради деформации по автомобила.

Катастрофата става в участък, през който през летния сезон преминава засилен поток към Бургас и Южното Черноморие. Шофьорите, които наближават 260-ия километър, трябва да намалят скоростта, да увеличат дистанцията и да внимават за спрели автомобили и хора край пътното платно.

Причините за новата катастрофа на 260-ия километър предстои да бъдат изяснени. Очаква се полицията да съобщи има ли пострадали, колко души са пътували в автомобила и дали движението в посока Бургас е ограничено.

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