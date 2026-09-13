Очевидец разказа за нов ужас на АМ Тракия!
Очевидец разказва от първо лице за инцидента
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Очевидец разказва от първо лице за инцидента
Очевидка посочи какво е видяла
Единият автомобил е минал на червено
Защо е тръгнал да приказва чак сега по телевизиите
Коя е причината да падне по стълбите в хотела
Гръцките туристи най-вероятно сами са предизвикали лавината
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Започна проверка на състоянието на двата язовира в общината
Противоречия с версията на защитата на Адриан за инцидента
Въпросният очевидец бил с дълга коса и стоял в близка улица
Българи, живеещи в Истанбул, разказват, че взривът е бил изключително силен и се е чул в много квартали на града. Бил е чут дори в кварталите в азиатс...
„Чу се много силно, помислих в първия момент, че е избухнала бомба, трясъкът беше жесток". Това разказа пред бТВ свидетелят на трамвайната катастрофа...
Близък на пасажер от самолета плаче на летището в Барселона
Париж. Германски очевидец, присъствал на инцидента на Шумахер, твърди, че той не е карал с висока скорост в момента на случката, доказателство за коет...