Ламинатът остава в миналото, заменя го по-издръжливо покритие за пода

Ламинатът години наред е почти автоматичният избор за жилищен под - сравнително евтин е, поставя се бързо и може убедително да имитира дърво. Но има слабост, която трудно се прощава: водата. При продължително овлажняване панелите могат да набъбнат, да се повдигнат и да се деформират, а ремонтът често означава подмяна. Затова все повече собственици поглеждат към други настилки, а порталът kerteszkedj-hu сравнява пет от най-популярните алтернативи.

Винилът влиза там, където ламинатът се страхува от водата

За кухня, баня или антре една от най-практичните алтернативи е виниловата настилка. Тя може да имитира дърво или камък, но е значително по-устойчива на вода и ежедневно натоварване.

Много модели се поставят чрез система тип „щракване“, което позволява монтажът да бъде сравнително лесен и без сложни строителни работи. Недостатъкът е материалът - винилът е пластмаса, а при най-евтините варианти както издръжливостта, така и външният вид могат да отстъпват на по-качествените настилки.

Коркът е топъл, мек и изненадващо устойчив

Корковият под е една от по-интересните възможности за хората, които искат естествен материал. Коркът се добива от кората на корковия дъб, без дървото да бъде отсичано, а кората впоследствие се възстановява.

Голямото му предимство е усещането при ходене - подът е по-топъл и мек от ламината и едновременно предлага добра шумо- и топлоизолация. Материалът е естествено устойчив на вода, плесени и микроорганизми, което позволява използването му не само в спални и дневни, но при подходяща обработка и в по-влажни помещения.

Слабостта му е механичната устойчивост. Тежки мебели и остри предмети могат да оставят следи, а защитното покритие обикновено трябва да бъде освежавано през няколко години.

Плочките остават тежката артилерия срещу влагата

Когато водоустойчивостта е най-важна, керамичните плочки трудно могат да бъдат победени. Те не се страхуват от вода, издържат на драскотини и интензивно движение и се почистват лесно.

Точно затова остават класически избор за бани, кухни и други помещения, в които разливането на вода е ежедневен риск.

Компромисът е комфортът. Плочките са твърди и студени, а монтажът им обикновено изисква професионална работа. При подово отопление обаче именно недостатъкът с ниската температура практически изчезва.

Истинско дърво без част от проблемите на масивния паркет

За хората, които не искат имитация, трислойният инженерен паркет предлага истинска дървесина на повърхността. Под нея има стабилизираща структура, която намалява склонността към деформация при температурни промени.

Това го прави по-стабилен от традиционното масивно дърво, като същевременно запазва естествения вид и усещане.

Цената е по-висока от тази на ламината, но животът на настилката също може да бъде значително по-дълъг. Допълнително предимство е, че много видове могат да бъдат шлайфани и лакирани отново веднъж или два пъти, вместо целият под да бъде сменян.

Бамбукът е твърд, но банята не е неговото място

Бамбуковите настилки са по-твърди от редица традиционни дървесни видове и се поддържат сравнително лесно. Това ги прави подходящи за дневни, спални и помещения с нормална влажност.

Но въпреки здравината си бамбукът не обича продължителния контакт с вода. В помещения с висока влажност той може да се деформира, затова банята не е най-подходящото място за него.

Като цена обикновено се разполага някъде между стандартния ламинат и високия клас естествен дървен под.

Кое решение за коя стая

Изводът на kerteszkedj-hu не е, че ламинатът трябва да бъде отписан. В сухи помещения той продължава да бъде достъпен и практичен вариант, особено когато бюджетът е основният критерий.

Но при баня, кухня или антре водоустойчивият винил и плочките имат очевидно предимство. Коркът е интересен избор за хората, които искат по-топъл и мек под, а инженерният паркет е решение за тези, които държат на истинското дърво и по-дългия живот на настилката.

Така изборът вече не се свежда до въпроса „ламинат или не“. По-важното е какво ще понесе подът - вода, тежко натоварване, температурни промени или подово отопление - и чак след това коя настилка ще изглежда най-добре.