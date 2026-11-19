Тейлър Суфит- това е детето то снимката.

Днес те живеят в луксозни имения, красят кориците на списания и събират милиони почитатели. Но преди да покорят Холивуд и световните музикални сцени, някои от най-известните звезди са прекарвали дните си сред ниви, животни и селскостопанска работа.

Оказва се, че животът далеч от големите градове е оставил трайна следа в характерите им. Някои си спомнят с умиление свободата сред природата, други признават, че изолацията ги е накарала да развият въображението си.

Тейлър Суифт – момичето от фермата за коледни елхи

Една от най-успешните певици на планетата израства на място, което сякаш е извадено от коледна приказка.

Семейството на Тейлър Суифт притежава ферма за отглеждане на коледни елхи в Пенсилвания. Затова детството ѝ преминава сред иглолистни дървета, сняг и приготовления за най-очаквания празник в годината.

В интервю за Esquire през 2014 г. певицата признава, че това необичайно детство е причината и до днес да изпитва огромно вълнение при настъпването на есента и приближаването на Коледа.

През 2019 г. Суифт посвещава на тези спомени песента „Christmas Tree Farm“. Във видеоклипа включва истински домашни записи от детството си, на които се виждат тя и брат ѝ Остин по време на семейните празници.

Майли Сайръс – самотното момиче от огромната ферма

Преди да стане любимката на милиони деца като Хана Монтана, Майли Сайръс живее със семейството си във ферма във Франклин, щата Тенеси.

Домът им е голям и заобиколен от просторни земи. Но това има и своята цена – наоколо почти няма други деца, с които Майли да играе.

В подкаста на Джо Роугън през 2020 г. певицата признава, че тогава не осъзнавала колко привилегировано е детството ѝ.

Макар понякога да се чувствала изолирана, днес оценява свободата и спокойствието, които е имала.

А в интервю за CBS News през 2017 г. обяснява, че именно семейният живот във фермата ѝ е помогнал да изгради ценностите си, включително уважението към другите.

Чарлийз Терон – холивудската красавица, израснала от земята

Носителката на „Оскар“ Чарлийз Терон прекарва детството си във ферма в Южна Африка.

Родителите ѝ купуват имота, за да съхраняват машините на своята строителна компания. Макар земята да не е предназначена основно за земеделие, семейството отглежда голяма част от храната си.

В интервю за Alabama Public Radio през 2020 г. актрисата разказва, че майка ѝ веднъж годишно колела крава, а месото запълвало четири фризера и служело за изхранването на семейството.

Плодовете и зеленчуците също идвали от собствената им градина.

Терон си спомня този начин на живот като нещо естествено за детството си, макар днес той да изглежда далеч от света на филмовите премиери.

Ева Лонгория – морков от градината и направо на училище

Звездата от „Отчаяни съпруги“ израства в семейно ранчо край Корпъс Кристи, Тексас, което принадлежи на рода ѝ от поколения.

В дома на Лонгория се хранели предимно с това, което произвеждали сами.

Актрисата разказва пред National Geographic през 2024 г., че менюто зависело изцяло от сезона. Когато узрявали тиквичките, семейството ги ядяло с месеци – в супи, с пиле и във всевъзможни други ястия.

Същото се случвало и с дините.

Като дете Ева понякога откъсвала морков направо от земята, избърсвала го в дънките си и се качвала на училищния автобус.

Днес актрисата гледа с други очи на това детство и оценява колко ценно е било да се храни с пресни сезонни продукти.

Мелиса Маккарти-самотата във фермата я направила актриса

Комедийната звезда Мелиса Маккарти, позната от „Шаферки“ и сериала „Момичетата Гилмор“, израства във ферма за царевица и соя в Илинойс.

Най-големият ѝ проблем като дете бил, че наблизо нямало с кого да играе.

Тя разказва в шоуто на Хауърд Стърн през 2016 г., че често скучаела и трябвало сама да си измисля занимания.

Тичала из хамбарите, представяла си, че е детектив, и разигравала въображаеми истории.

Макар да имала приятели, те живеели далеч от семейната ферма.

Именно тези часове, прекарани в измислени приключения, според актрисата ѝ помогнали да развие въображението и артистичните си способности.

Миранда Кер-от карането на мотори до световните подиуми

Австралийският супермодел Миранда Кер прекарва детските си години във ферма край малкото градче Гънада, северно от Сидни.

Тя расте сред дървета, реки и открити пространства. Катери се по дърветата, плува в реката и кара мотор по черните пътища.

В интервю за Luxury London през 2023 г. Кер разказва, че в малкото населено място всички се познавали, а общността приличала на едно голямо семейство.

Детството ѝ било простичко и безгрижно, далеч от модната индустрия, която по-късно я превръща в световна знаменитост.

Днес Миранда продължава да свързва тези години с усещането за свобода, близост до природата и принадлежност към общността.