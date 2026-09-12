Икона на Холивуд удари мадам Безос право в сърцето
Чарлийз Терон направи най-пиперливия коментар за сватбата на века
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Чарлийз Терон направи най-пиперливия коментар за сватбата на века
Звездите се вихрят в най-новия си хит „Бомба със закъснител“
Звездата беше отличена за изключителен принос към киното
Вин Дизел лично съобщи новината
Брад Пит излиза с Чарлийз Терон
Най-красивите жени на планетата са родени под знака на Овен, Лъв, Скорпион, Стрелец и Водолей, твърдят последни анализи на астролозите. Според тях пре...
Според таблоидите Чарлийз Терон е ужасна майка, защото "влачи" сина си на този кадър
"Ловецът: Ледената война" - вечната приказка за борбата между доброто и злото В "Ловецът: Ледената война" Крис Хемсуърт и Чарлийз Терон се завръщат в...
Когато Чарлийз Терон и Шон Пен се разделиха миналата година, мълвата гласеше, че актрисата го е зарязала, без да му каже и дума. Просто е изчезнала вн...
Бившата на Гришо се щракна с колегата, прекалил с твърдото гориво Сексапилната Мария Шарапова блесна на церемонията по раздаване на Оскарите в Лос Ан...
Чарлийз Терон ще играе в сапунената опера за мъже "Бързи и яростни". Красавицата ще бъде част от осмата част на безкрайната сага, в която едни хора...
Чарлийз Терон се залюби с култовия режисьор на "Боен клуб" Дейвид Финчър. В момента тя участва в криминалния сериал "Майндхънтър", който Дейвид прави....
Шон Пен и Чарлийз Терон са пак заедно
Чарлийз Терон и Шон Пен се събраха два месеца след като развалиха годежа си, но не като двойка в живота, а само като колеги. Двамата се върнаха отново...
Изглеждаше сякаш Шон Пен най-сетне си е намерил майстора с красавицата Чарлийз Терон. Холивудският ас обаче се раздели с нея и заби нова мацка - 35-го...
Чарлийз Терон дори не искала да разговаря с доскорошния си любим Шон Пен. Актьорите бяха сгодени, но преди седмица изненадващо сложиха край на отношен...
Една от най-готините двойки в Холивуд вече е минало. Чарлийз Терон и Шон Пен, толкова влюбени до скоро, развалиха годежа си, съобщават американски мед...
Чарлийз Терон сподели, че Шон Пен е най-добрият любовник, за когото някога е мечтала. "Той е така пламенен... Толкова съм щастлива с него, че съм шок...
Шон Пен е на път отново да стане баща. Той вече е подал документи за осиновяване на осиновеното дете на годеницата си Чарлийз Терон. Източник, близък...
"Нелепо е да говорим за красота само за момичетата на 20 г., когато те нямат дори проста концепция за живота си. Смятам, че жените стават "жени" на 40...