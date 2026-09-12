Всичко за Чарлийз Терон

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Чарлийз Терон е орисана с чар

Чарлийз Терон е орисана с чар

Най-красивите жени на планетата са родени под знака на Овен, Лъв, Скорпион, Стрелец и Водолей, твърдят последни анализи на астролозите. Според тях пре...

27 август | 22:55
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Чарлийз Терон е зла кралица

Чарлийз Терон е зла кралица

"Ловецът: Ледената война" - вечната приказка за борбата между доброто и злото В "Ловецът: Ледената война" Крис Хемсуърт и Чарлийз Терон се завръщат в...

22 април | 21:50
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Шарапова крепи Федерер

Шарапова крепи Федерер

Бившата на Гришо се щракна с колегата, прекалил с твърдото гориво Сексапилната Мария Шарапова блесна на церемонията по раздаване на Оскарите в Лос Ан...

29 февруари | 23:10
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Чарлийз се залюби с Финчър

Чарлийз се залюби с Финчър

Чарлийз Терон се залюби с култовия режисьор на "Боен клуб" Дейвид Финчър. В момента тя участва в криминалния сериал "Майндхънтър", който Дейвид прави....

24 декември | 0:00
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Чарлийз се върна при Шон

Чарлийз се върна при Шон

Чарлийз Терон и Шон Пен се събраха два месеца след като развалиха годежа си, но не като двойка в живота, а само като колеги. Двамата се върнаха отново...

31 юли | 20:00
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Шон Пен в цифри

Шон Пен в цифри

Изглеждаше сякаш Шон Пен най-сетне си е намерил майстора с красавицата Чарлийз Терон. Холивудският ас обаче се раздели с нея и заби нова мацка - 35-го...

05 юли | 11:50
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