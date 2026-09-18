Единственият жив от ужаса Петрохан взе тежко решение

Ключовият свидетел, открил труповете на тримата мъже на хижа „Петрохан“ Деян Илиев-Мексиканеца, е пуснал къщата си в село Гинци за продан.

Това разкриха за „Телеграф“ местните, които недоумяват защо е допуснато той да напусне пределите на България. Брокери са посетили и зловещата хижа, която сега е наследствен имот на майката на Ивайло Калушев, пише Телеграф.

Мексиканеца е човекът, който пръв открива телата на тримата последователи на Калушев – Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев.

„Този човек не е разказал всичко и знае повече, защото постоянно беше горе на хижата. Сега се крие. А тука идват брокери от София и оглеждат. Деян я е обявил за продаване“, разкриха за „Телеграф“ жители на село Гинци.

Имотът на Мексиканеца в селото е заключен с няколко катинара и вериги, а на няколко ъгли на къщата му се виждат охранителни камери, които са от същия модел, както тези на хижа „Петрохан“.