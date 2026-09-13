Крими

Отново подпалени коли. Пожарната и полицията са на крак

Огнената стихия е избухнала на бул. „Рожен“

Отново подпалени коли. Пожарната и полицията са на крак
13 сеп 26 | 23:14
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Божана Войнишка

Коли горят в столичния квартал „Надежда“, разбра "Стандарт нюз" от свой читател. Огнената стихия е избухнала на бул. „Рожен“, близо до стадион „Локомотив“.

На мястото са изпратени три екипа на пожарната и полиция.

Към момента няма данни за причината за пожара.

Припомняме ви, че преди дни 13 автомобила бяха опожарени в столичните квартали  „Лагера“ и „Хиподрума“.  По данни на разследващите, колите са били запалени с цел да бъде изнуден застраховател, така че той да се разпореди със сумата от 500 000 евро, за да спрат палежите.

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Автор Божана Войнишка

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