Отново подпалени коли. Пожарната и полицията са на крак

Коли горят в столичния квартал „Надежда“, разбра "Стандарт нюз" от свой читател. Огнената стихия е избухнала на бул. „Рожен“, близо до стадион „Локомотив“.

На мястото са изпратени три екипа на пожарната и полиция.

Към момента няма данни за причината за пожара.

Припомняме ви, че преди дни 13 автомобила бяха опожарени в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“. По данни на разследващите, колите са били запалени с цел да бъде изнуден застраховател, така че той да се разпореди със сумата от 500 000 евро, за да спрат палежите.