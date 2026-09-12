Маскирани ограбиха 50 хил. евро от мъж
Двама маскирани нахлули в бензиностанция на столичния бул. "Рожен" днес по обяд и нападнали мъж, когото явно предварително са следели. Това потвърдиха...
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Двама маскирани нахлули в бензиностанция на столичния бул. "Рожен" днес по обяд и нападнали мъж, когото явно предварително са следели. Това потвърдиха...
Ремонт на водопровод по булевардите "Рожен" и "Никола Жеков" ще наложи временна реорганизация на движението на градския транспорт в София. Тя важи за...
София. София. Заради ремонтни работи по източното пътно платно на бул. „Рожен" между ул. „Петър Панайотов" и ул. „Илиянско шосе" се въвеждат промени в...