45 млн. литра ракия потъват в сивия сектор всяка година

Около 45 млн. литра нелегална ракия се произвеждат и консумират годишно в България. Това показват изчисленията на експерта по данъчно право Мирослав Каракашев, направени на базата на данни за общото потребление на алкохол у нас.

„Според данни на СЗО и ОИСР 70 млн. литра чист алкохол годишно се консумират в България. Това е регистрираното и нерегистрираното производство на базата на различни статистически методи“, обясни Каракашев пред БНР.

От тези количества легално произведеният, отчетен и продаден алкохол се равнява на 52 млн. литра чист алкохол. Така остават около 18 млн. литра чист алкохол, които според експерта не фигурират в официалната отчетност.

Преизчислени като ракия с алкохолно съдържание от 40%, тези 18 млн. литра се равняват на приблизително 45 млн. литра ракия годишно.

Митниците заловили едва 15 000 литра

Каракашев обърна внимание и на огромната разлика между потенциалния размер на сивия сектор и количествата, които попадат в полезрението на контролните органи.

По думите му Агенция „Митници“ е заловила около 15 000 литра нелегална ракия, докато изчисленият потенциален сив сектор достига 45 млн. литра.

На този фон се обсъждат законодателни промени, свързани с производството на домашен алкохол и санкциите при нарушения.

„Тези промени, които сега се предлагат, по никакъв начин не променят съществено действащите правила с изключение, може би, на размера на някаква санкция, която е с малко по-високи и актуализирани размери“, коментира Каракашев.

Той припомни, че европейските правила изискват върху консумирания алкохол да бъде платен съответният акциз.

Кога домашната ракия се оказва нарушение

Каракашев обърна внимание и на важно разграничение при понятието „домашен алкохол“. По думите му такъв е алкохолът, произведен от собствена суровина.

Това означава, че дори и при действащите в момента правила, ако човек купи сливи и след това свари от тях сливова ракия, това може да представлява нарушение на закона, обясни експертът.

Темата стана особено актуална покрай предложенията за промени, предвиждащи по-сериозни санкции за нарушения при производството на домашен алкохол.