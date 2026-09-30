Матю Пери в последната си изповед: „Славата не запълни празнотата в мен“

Семейството и приятелите на Матю Пери си спомнят за невероятния талант, щедростта и дългогодишната битка със зависимостите на покойния актьор в емоционалния трейлър на предстоящия документален филм „The One About Matthew Perry“.

Трейлърът започва с монтаж от архивни кадри и интервюта с Пери, в които той говори за желанието си да разсмива хората и да стане известен. Включен е и разказът му за телефонното обаждане, променило живота му – предложението да изиграе Чандлър Бинг в „Приятели“.

„Бях изключително щастлив, когато станах известен“, признава Пери в едно от интервютата. „После си казах: „Опа, това не поправи онова, което е вътре в мен. Не направи това, което си мислех, че ще направи.“

„Похарчи 7 милиона долара, за да се излекува“

Веднага след него говори сестрата на актьора Миа Пери Боуик.

„Брат ми говореше за онова усещане за празнота или самота, което просто не успяваше да запълни. Той похарчи 7 милиона долара в опити да остане трезвен – толкова сериозно приемаше заболяването си“, разказва тя.

Матю Пери почина през 2023 г. вследствие на острите ефекти на кетамин, довели до случайното му удавяне.

Миа Пери Боуик е сред няколкото души, които за първи път говорят пред камера за Матю в документалния филм. Сред тях са и дългогодишните му приятели Роджър Кастийо и Дейвид Пресман.

Звездите от „Приятели“ не участват

Нито един от колегите на Пери от основния актьорски състав на „Приятели“ не е участвал в документалния филм.

Пред камерата обаче застават хора от творческия екип на култовия сериал, както и негови колеги от други продукции, сред които „Девет ярда“ (The Whole Nine Yards), „Студио 60 на Сънсет Стрип“ (Studio 60 on the Sunset Strip) и „Само глупаците се влюбват“ (Fools Rush In).

Филмът няма да се съсредоточи единствено върху собствените опити на Матю Пери да се освободи от зависимостите. Той ще разкаже и за усилията му да помага на други хора, изправени пред същата битка.

„Матю Пери спаси живота ми“

Двама души, с които актьорът се запознава по време на възстановяването и престоя си в рехабилитационни центрове, също участват във филма.

Сред тях са Евелин Салингър и Тим Харингтън.

В началото на новия век Харингтън за известно време става съквартирант на Пери. Днес той твърди, че именно актьорът е човекът, който е спасил живота му.

Това добавя още една страна към историята на звездата от „Приятели“ – докато самият той се опитва да се справи със зависимостта си, използва собствения си опит, за да подаде ръка и на други.

Документалният „The One About Matthew Perry“ е режисиран от Мери Робъртсън и ще има премиера на 27 октомври по Netflix.